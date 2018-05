Sorrento | vietata unione gay nel chiostro di San Francesco Frati | “Richiesta che ci ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il matrimonio civile è un conto, l’civile un altro. Idel convento di Sandisono d’accordo con il sindaco Giuseppe Cuomo, che ha negato il matrimonio a Vincenzo D’Andrea e Heriberto Vasquez Ciro, due ragazzi gay che volevano celebrare la loroin uno dei luoghi più suggestivi e visitati di. Il Comune ha risposto di no, nonostante ilsia di sua proprietà. Motivo: la struttura ospita su un piano le celle dei monaci francescani, che per accedervi passano dal. Isi sarebbero infastiditi? “Bè, certo, è molto semplice il discorso – spiega a ilfattoquotidiano.it il superiore del convento, padre Antonio Ridolfi – Ci sono le celebrazioni religiose nella chiesa attigua. Non è per omofobia, il rispetto della persona sempre. Ma è chiaro che questa richiesta comporta delle difficoltà ...