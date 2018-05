SORRENTO | NO A UNIONI GAY NEL CHIOSTRO Il sindaco | “Non sono contro le unioni gay”

SORRENTO - vietate unioni gay nel chiostro di San Francesco/ Il sindaco : “È attiguo al monastero francescano” : Sorrento , vietate unioni gay nel chiostro di San Francesco . Il sindaco : “È attiguo al monastero francescano” . La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:11:00 GMT)

Vietate le unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a SORRENTO : Le speranze di Vincenzo D'Andrea si sono infrante contro lo schermo sul quale ha letto la risposta del Comune di Sorrento. Il sogno di sposare il suo Beto in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia spazzato via da quelle dodici parole: "Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili". A due anni dalla legge Cirinnà le unioni civili, che come documentato da HuffPost hanno registrato un incremento in ...