sondaggi governo m5s lega berlusconi mattarella

sondaggi/ Governo neutrale bocciato dal 50% - M5s-Lega scendono al 40% : La soluzione di Mattarella non piace. E qualora si arrivasse allo scioglimento delle Camere bisognerà fare attenzione alla rabbia degli elettori.

sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s al 30% - nuove Elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

sondaggi Politici : Salvini 22% - M5s 32%/ Governo per cambio legge elettorale? Italiani ‘tengono’ Gentiloni : Sondaggi elettorali Politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: Italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:12:00 GMT)

Governo - trattative flop. Ma i sondaggi : Lega e 5 Stelle crescono : Continua il crollo del Pd, elettori delusi dalle risse interne Governo di tregua, il Colle sfida i partiti Salvini: "Governo con M5s fino a dicembre, no premier tecnico"

SALVINI - “GOVERNO CON M5S PER LEGGE ELETTORALE”. sondaggi - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

Salvini - “governo con M5s fino a dicembre”. sondaggi - Lega cresce/ È al 21 - 8% : stallo fa “bene” al Carroccio : Sondaggi politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:25:00 GMT)

SALVINI - “GOVERNO TREGUA CON M5S” : sondaggi - LEGA SALE AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Mattarella - Governo : lunedì consultazioni lampo/ Di Maio : "subito al voto” - ultimi sondaggi : cresce la Lega : Governo, le trame di Mattarella: lunedì nuove consultazioni in un sol giorno. Maggioranza o Governo tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle, subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:25:00 GMT)

La Lega vola e supera il 21% nei sondaggi - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

sondaggi/ Il 53% dei grillini pronto al governo con il Pd : Con un elettorato equamente diviso in due, tra centrosinistra e centrodestra, Di Maio può andare sia con la Lega che con il Pd. ARNALDO FERRARI NASI ci parla della situazione

sondaggi Swg-Ipsos - 40% degli elettori Pd favorevole all’accordo con M5s. A oltre il 60% dei 5 stelle piace governo con Lega : Gli elettori Pd sono a favore di un governo con il Movimento 5 stelle per il 40,7 per cento, ma preferirebbero un esecutivo del presidente guidato da una personalità esterna ai partiti (75,8%). Mentre il 44 per cento dei sostenitori M5s dà un giudizio positivo all’accordo con i dem, pur preferendo l’accordo con la Lega (73,4%) perché “i due partiti che hanno vinto le elezioni devono governare”. La fotografia dei Sondaggi ...

sondaggi. Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di governo con la Lega : Solo il 16 per cento degli elettori del Movimento 5 stelle vuole l’asse con il Pd. Tra i leghisti il 41% preferisce l'intesa con Di Maio. Ma ciò che emerge in maniera più distinta dal sondaggio del Corsera è l’incertezza degli italiani sul futuro dell’esecutivo.Continua a leggere