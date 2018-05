Sky Sport F1 HD anche in 4K Gp Spagna Diretta Esclusiva 10 - 13 Maggio 2018

Sport Diritti tv. Vince Sky : il bando di Mediapro va annullato : Vince la posizione di Sky sui Diritti tv Sportivi. Il bando di Mediapro va annullato con il rischio che la

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 7 al 13 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in H...

MotoGP Spagna 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Quattro gare, quattro piloti diversi in pole. Non accadeva dal 2009. A Jerez la MotoGP (Diretta Sky Sport MotoGP HD, Sky Sport 1 HD, Sky Sport Vetrina DTT, differita TV8) ha offerto un'altra prova di quanto sia incerta la stagione in corso, dove sempre più spesso i piloti 'clientì si mettono alle spalle quelli ufficiali. In Spagna Cal Crutchlow si è aggiunto a Johann Zarco (Qatar), Jack Miller (Argentina) e Marc Marquez ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti da 4 al 6 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-REAL MADRID (domenica ore 20.45) DIRETTA GOL BUNDESLIGA (sabato ore 15.30) ATLETICO MADRID-ESPANYOL (sabato ore 20.45) Big-match a Stamford Bridge: CHELSEA-LIVERPOOL diretta ore 17.30 - domenica 5 Maggio Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” (ospite BEPPE BERGOMI) ore 19 ...

Serie A Sky Sport Diretta 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Qualifiche GP Spagna in esclusiva live Sky Sport MotoGP HD. Al via rubrica The Test : Le prime libere MotoGP sul circuito di Jerez hanno detto di una lotta equilibratissima, con distacchi irrisori. Nella classifica combinata del venerdì il più veloce è stato Cal Crutchlow (LCR Honda), ma ci sono 15 piloti racchiusi in meno di un secondo, con i primi quattro separati da 0,9 millesimi e tutti e 25 in poco più di due secondi. Se al mattino il miglior tempo lo aveva stabilito Andrea Dovizioso (Ducati Team) ...

Sky Sport MotoGP HD Gp Spagna Diretta Esclusiva (3 - 6 Maggio 2018) [in chiaro differita TV8] : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la Formul...

Liga - niente Sky in UK e Irlanda : i diritti passano a Eleven Sports : Dopo quasi vent'anni Sky non trasmetterà il massimo campionato spagnolo in UK e Irlanda. I diritti passano nelle mani di Eleven Sports, piattaforma OTT. L'articolo Liga, niente Sky in UK e Irlanda: i diritti passano a Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League - Semifinali Ritorno - diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e TV8) : Torna con gli incontri validi per l'andata delle Semifinali l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite della squadre italiane, oltre alle migliori di giornata alle 21.05. E su Sky Supercalcio HD, diretta Gol, con tut...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 36a e 37a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato gli Anticipi e posticipi della 37a Giornata (16a Giornata di ritorno) del campionato di Serie A TIM 2017-2018 in onda su Sky Sport e Premium Sport HD. In particolare nel penultimo turno di campionato le due squadre in lotta per lo...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 30 Aprile al 6 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

F1 Azerbaijan 2018 - Gara - Diretta Esclusiva 4K su Sky Sport F1 HD. Differita TV8 : Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 è tutto in Diretta Esclusiva su Sky Sport F1. Sabato, alle ore 12, le terze prove libere, seguite dalle qualifiche che saranno in Diretta anche su Sky Sport 2 (alle ore 15). Domenica 29 aprile alle 14.10 la Gara live anche su Sky Sport 1. Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la grande novi...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 27 al 30 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL BUNDESLIGA (sabato ore 15.30) REAL MADRID-LEGANES (sabato ore 18.30) DEPORTIVO-BARCELLONA (domenica ore 20.45) Big-match a Old Trafford: MANCHESTER UNITED-ARSENAL diretta ore 17.30 - domenica 29 Aprile Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” (ospite EUGENIO CORINI) ore 19 ...

Serie A Sky Sport Diretta 35a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...