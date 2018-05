SINDACO DI SORRENTO VIETA MATRIMONI GAY NEL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO I frati replicano

Il SINDACO di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco : Il sindaco di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco Vincenzo D’Andrea e il suo compagno sono stati costretti a cambiare location. Il Chiostro è di proprietà del Comune, ma ci sarebbe un accordo non scritto con i monaci contro le unioni gay Continua a leggere L'articolo Il sindaco di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco proviene da NewsGo.

SINDACO di Sorrento vieta matrimonio gay nel Chiostro di San Francesco/ La coppia presenta ricorso : Sorrento , vieta te unioni gay nel Chiostro di San Francesco . Il Sindaco : “È attiguo al monastero francescano”. La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:49:00 GMT)

Il SINDACO di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco : La legge sulle unioni civili del 2016 ha parificato i matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali. Ma la sua attuazione incontra ancora degli ostacoli. Il comune di Sorrento ha vieta to le nozze nel ...

SORRENTO - NO A UNIONI GAY NEL CHIOSTRO/ Il SINDACO : “Non sono contro le unioni gay” : SORRENTO, vietate unioni gay nel CHIOSTRO di San Francesco. Il sindaco: “È attiguo al monastero francescano”. La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:00:00 GMT)