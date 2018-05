Silvio Berlusconi | Speriamo che i due non vadano avanti altrimenti mettono la

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Vittorio Feltri rivela : 'Ho suggerito a Silvio Berlusconi la strada per mandare il M5s a schiantarsi' : A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, Vittorio Feltri fa il punto sulla situazione politica. 'Nel mio piccolo ho suggerito a Berlusconi di votare contro a questo governo, di non partecipare in alcuna forma. In modo così che possa verificare quello che sanno fare i signori del M5s ...

Silvio Berlusconi - la vergognosa prima pagina del Fatto quotidiano. Marco Travaglio : 'Come archiviare il delinquente' : Una prima pagina a rischio querela immediata per il Fatto quotidiano . Nel mirino, con parole violentissime, c'è ancora Silvio Berlusconi definito senza mezzi termini ' delinquente ' da 'archiviare'. ...

Recensione Loro 2 - film su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Arriva nelle sale Loro 2, secondo capitolo del film su Silvio Berlusconi realizzato dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Elena Sofia Ricci. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Recensione del film “Loro 2” Siamo nel 2010, Silvio Berlusconi sta decidendo la strategia migliore per “tornare in campo” e vincere le elezioni. Parallelamente il rapporto ventennale con la moglie Veronica Lario è agli sgoccioli e ...

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Renzi che gli ha fatto cambiare idea : 'Mattarella pronto al voto a luglio' : Mentre la tempesta politica imperversava, con leghisti e grillini erano a un passo dall'accordo, in attesa che da Forza Italia cadesse l'ultimo veto, nella cerchia ristretta del Cav si consumava lo ...

Alessandro Di Battista - il padre Vittorio augura a Silvio Berlusconi di morire al più presto : lo schifo senza eguali : Chi sono i grillini lo spiega in modo perfetto, plastico, il padre di Alessandro Di Battista , il signor Vittorio . Un tizio ossessionato da Silvio Berlusconi , quello stesso Cavaliere che di fatto ha ...

Graziano Delrio - lo strepitoso delirio : 'Il Pd non ha mai fatto un governo con Silvio Berlusconi' : L'ultima è firmata Graziano Delrio , che ospite a PiazzaPulita su La7 è riuscito ad affermare quanto segue: 'Berlusconi è agli antipodi della nostra cultura politica. Non abbiamo mai fatto il governo ...

Vittorio Feltri durissimo con Silvio Berlusconi : 'Sono indignato - perché ti stai arrendendo?' : Immagino tu abbia accolto i consigli sbagliati di Confalonieri e di Letta, persone perbene, d'accordo, ma che di politica capiscono solo gli spiccioli e perdono di vista il tuo enorme interesse. Come ...

Marco Travaglio ha tirato la volata a Silvio Berlusconi : ora che lo ha capito - insulta il Cavaliere : Sprizza bile da tutti i pori, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio . Perché dopo mesi e mesi a tirare la volata ai 5 Stelle perché approdassero a Palazzo Chigi, s'è reso conto che in ...

Fedele Confalonieri - il pranzo con Silvio Berlusconi : come lo ha convinto a cambiare posizione : Già quando si è parlato di voto a luglio, Silvio Berlusconi ha capito che avrebbe dovuto mollare il colpo, perché a quelle elezioni tra due mesi avrebbe perso metà dei parlamentari , sondaggi alla ...

Vittorio Sgarbi massacra Silvio Berlusconi : 'Di Maio ti ha umiliato. Addio Forza Italia - vado al gruppo Misto' : Cosa c'è di peggio al mondo di un governo M5s-Lega? Io andrò nel gruppo Misto e starò tranquillo. Ma ancora non dispero'.

Silvio Berlusconi - il raptus sul governo Lega-M5s : 'Non gli darei neppure un dito' : Ha tirato la corda finché ha potuto Silvio Berlusconi , almeno fino a quando non gli è stato chiaro che ormai l'accordo tra Lega e M5s sarebbe andato avanti comunque, col rischio di farsi travolgere ...

Le aziende di Silvio Berlusconi non si toccano : così il M5S ha perso l'anima : Dal 1994 - quando Silvio Berlusconi entrò direttamente in politica per mettere in sicurezza le sue aziende dopo la sparizione dalla scena dei suoi referenti al potere, Craxi e Andreotti " l'anomalia ...

Niccolò Ghedini - il più falco dei falchi di Silvio Berlusconi : cos'ha provato a fare fino all'ultimo : Il più falco dei falchi è Niccolò Ghedini . Con un certo stupore dentro Forza Italia si registra la posizione dell'avvocato storico di Silvio Berlusconi e ascoltatissimo consigliere personale, che ...