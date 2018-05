ilfattoquotidiano

: Siena, contrari al matrimonio della figlia ordinano di sfregiare il genero con acido - Cascavel47 : Siena, contrari al matrimonio della figlia ordinano di sfregiare il genero con acido - TutteLeNotizie : Siena, contrari al matrimonio della figlia ordinano di sfregiare il genero con acido - PinoPinig19 : RT @fattoquotidiano: Siena, contrari al matrimonio della figlia ordinano di sfregiare il genero con acido -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Lo hanno inseguito fino a Torino, dopo un primo tentativo di sfregiarlo. E alla fine ci sono riusciti.alloroventenne con un uomo di 48 anni, due coniugi hanno ordinato l’aggressione con l’del futuroe per questo sono stati arrestati dai carabinieri di Poggibonsi, nel Senese. Le indagini sono ancora in corso, perché i militari sono alla caccia degli autori delle “spedizioni punitive”, la prima avvenuta il 23 febbraio a San Gimignano e la seconda il 19 aprile nel capoluogo piemontese. La catena di persecuzioni, conclusasi con gravi ustioni al volto, era iniziata molto tempo fa, stando alla ricostruzione degli investigatori. La coppia, originariaCalabria, lui con un precedente per omicidio alle spalle, ha dapprima danneggiato l’auto dell’uomo, 48 anni, scrivendo “pedofilo” su una ...