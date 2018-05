Sicilia | Orlando | Piersanti Mattarella segnò rottura con il passato

Mafia : Orlando - 40 anni dopo omicidio Impastato Sicilia è cambiata : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La presenza di tanti giovani oggi a Cinisi è motivo di speranza ed è la prova che oggi la Sicilia è cambiata , non è più quella di 40 anni fa quando la Mafia aveva il volto dello Stato e lo Stato il volto della Mafia . Una Sicilia in cui Peppino era un eversivo perché av

Diretta/ Brindisi Capo d'Orlando (risultato live 59-55) streaming video e tv : I Sicilia ni non mollano! : Diretta Brindisi Capo d’Orlando streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A, 26^ giornata. Delicata sfida in terra pugliese(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:09:00 GMT)

Rifiuti : Orlando contro Regione Sicilia - ossessiva attenzione per Palermo : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "E' insopportabile che le strutture regionali utilizzino una situazione di emergenza non per collaborare ma per creare solo ulteriori problemi e, questo accade solo a Palermo. Siamo in presenza di un'ossessiva attenzione per la città di Palermo e questo atteggiamento l