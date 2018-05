Sicilia | Miccichè diserta incontro Corte conti | è polemica

Eni - sanità - vitalizi e Berlusconi Miccichè show : 'Sicilia distrutta' : Poi il presidente dell'Ars si scaglia contro Alessandro Baccei, ex assessore all'Economia della giunta Crocetta : "Adesso abbiamo a che fare con un governo serio, soprattutto dopo gli ultimi cinque ...

ARS - PROTESTE DISABILI E PRECARI DOPO OK AL BILANCIO/ Sicilia - Finanziaria : Miccichè critica ostruzionismo : Ars, Maratona Finanziaria in Sicilia: approvato il BILANCIO interno. Ma all'esterno montano le PROTESTE di DISABILI e PRECARI, mentre il governatore Miccichè critica l'ostruzionismo Pd-M5S(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Sicilia : Micciché - pronto ddl governo per editoria dell'isola : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "L’assessore all’Economia Gaetano Armao mi ha riferito che è pronta la bozza di un disegno di legge sull’editoria. Un ddl del governo, da sottoporre all’Assemblea regionale, che mira a favorire le aziende editoriali regionali: una vera occasione di sviluppo e non un mo

Sicilia - mancano i documenti della Finanziaria : ennesima seduta lampo. Micciché : “All’Ars nuove assunzioni” : La Finanziaria non è ancora arrivata e il presidente dell’Assemblea regionale è costretto a rinviare l’ennesima seduta. Poi ne approfitta per rilanciare la sua proposta: a Palazzo dei Normanni servono nuove assunzioni. ennesima seduta lampo a Sala d’Ercole dove il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha aperto e immediatamente chiuso l’aula rinviandola alle 20 di stasera. Il motivo? La legge Finanziaria, che dovrebbe essere ...

Sicilia : Miccichè - dimezzato budget deputati per portaborse : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "L’emendamento che sta preparando la presidenza dell’Ars non prevede in alcun modo di raddoppiare il budget dei deputati per i portaborse. Quelle apparse sulla stampa di oggi sono ancora una volta interpretazioni strumentali". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Mic

Sicilia : Ars sopprime i D6 - Miccichè 'risparmi per oltre 2mln' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Soppressi i contratti D6 all'Ars. A deciderlo è stato il Consiglio di Presidenza riunitosi questa mattina e che ha stabilito di far decadere i contratti con i quali i gruppi parlamentari avevano assegnato incarichi a tempo determinato a circa 80 persone. Una decisione

Sicilia : falso comunicato dipendenti Ars - solidarietà di Miccichè a Cancelleri : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua solidarietà al vicepresidente Giancarlo Cancelleri preso di mira da un falso comunicato stampa inviato un paio di giorni fa alle redazioni e firmato da un Comitato dei dipendenti stabilizzati dell'Ars mai esisti

Sicilia : Miccichè - due deputati segretari in più ma a costo zero : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Se l'Ars approverà la modifica del Regolamento l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale Siciliana potrà avere due deputati segretari in più per "consentire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari". Lo ha annunciato il presidente del Parlamento regional

Sicilia : portaborse Ars - Miccichè 'Pioggia assunzioni? Facile profezia' : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Non era difficile immaginare quel che sarebbe accaduto nei gruppi parlamentari al momento di contrattualizzare i collaboratori dei singoli deputati regionali che, da questa legislatura, hanno a disposizione 58mila euro ciascuno, così come prevede la legge del 2014 volu

Sicilia : Lo Porto - Miccichè bravo ma condannato a risentire di quadro confusione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè è bravo, sa superare le difficoltà, poi politicamente anche lui sarà condannato a risentire del quadro politico di confusione che c'è per ora". Lo ha detto l'ex Presidente dell'Ars, Guido Lo Porto, ex sottosegretario del prim

Sicilia : Micciché si schiera con Musumeci - sì ad abolizione voto segreto Ars : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo col presidente Musumeci: il voto segreto è un cancro della democrazia, prova ne è che è stato abolito ovunque, tranne che in Sicilia". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè risponde al presidente della Regione Siciliana Nello Mus

Sicilia : Micciché - dispiaciuto per 'addio' Sgarbi - è persona straordinaria : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Sono davvero dispiaciuto che Vittorio Sgarbi vada via, perché oltre che un amico è una persona straordinaria". A scriverlo su Facebook è il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la conferenza stampa del critico d'arte, che oggi incon

