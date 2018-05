Sicilia | Crocetta indagato per l' emergenza rifiuti dell' estate 2016

Ex governatore Siciliano Crocetta indagato per abuso d'ufficio : L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta è indagato insieme a una ventina di persone, tra cui funzionari regionali e il dirigente Maurizio Pirillo, per la gestione dell'emergenza ...

Sicilia : intercettazione fantasma - legali Crocetta 'risarcimento non adeguato' : Il giudice rigetta con ampia motivazione le eccezioni dei giornalisti sul diritto di cronaca e riconosce l'esistenza di un danno psicologico subito da Rosario Crocetta'. A dirlo sono Vincenzo Lo Re e ...

Sicilia : intercettazione Borsellino - l'Espresso condannato a risarcire Crocetta : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Cinquantamila euro. A tanto ammonta il risarcimento danni che il settimanale l'Espresso, l'ex direttore Luigi Vicinanza e i giornalisti Maurizio Zoppi e Pietro Messina, dovranno pagare 'in solido' all'ex governatore Siciliano, Rosario Crocetta. Al centro della vicenda l

Sicilia : intercettazione fantasma - legali Crocetta ‘risarcimento non adeguato’ : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “La sentenza riconosce la natura diffamatoria non soltanto del primo articolo del 16 luglio 2015 ‘Mettiamoci un Crocetta sopra. La Borsellino va fatta fuori come il padre’, ma anche dei successivi cinque articoli ed editoriali in cui L’Espresso confermava l’esistenza dell’intercettazione, nonostante le smentite provenienti dalle Procure Siciliane. Il giudice rigetta con ...

Sicilia : Crocetta accusa giornalista - Disse che c'era pronto un dossier contro di me : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha accusato un giornalista, il vicedirettore de L'Espresso Lirio Abbate, di avere chiamato nel 2015 il suo legale, l'avvocato Vincenzo Lo Re, "dicendogli che, se io avessi denunciato i giornalisti Messina e Zop

Sicilia : intercettazione Crocetta - l'ex presidente accusa Abbate : Al processo di Palermo per calunnia e diffusione di notizie false, in merito all'articolo dell'Espresso secondo cui Rosario Crocetta, parlando al telefono con il medico Matteo Tutino, avrebbe detto: "...

Amministrative : Crocetta - primarie per candidati sindaci Pd in Sicilia : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Le primarie sono l'unica strada per scegliere i candidati sindaci alle prossime Amministrative. Il Pd non può tradire la sua storia. D'altra parte si fanno le primarie per scegliere il segretario, una questione prettamente interna al partito, e i candidati sindaci, in

Sicilia : Zafarana (M5S) - Crocetta è stato una disgrazia per l'isola : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Sentire dire da Crocetta che il M5S Siciliano non lo sostenne per volere di 'Roma, Grillo, Casaleggio...' e chi più ne ha più ne metta, è tragicomico. Crocetta è stato una disgrazia per la Sicilia e i Siciliani, qualsiasi persona sana di mente si sarebbe tenuta alla l

Sicilia : Cancelleri - Musumeci? peggio di Crocetta e con maggioranza in frantumi : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Sentire dire al presidente della Regione che siamo in difficoltà disegna la preoccupazione di un uomo con una maggioranza che comincia a sgretolarsi sotto le incessanti e numerose richieste di poltrone. Secondo Musumeci l'opposizione traballa perché ha preso troppi vot

Elezioni : Crocetta - asfaltato centrodestra in Sicilia - finita luna di miele : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – “asfaltato il centrodestra in Sicilia: è finita la luna di miele del Governo regionale. Ha straperso l’arroganza. Nessuno ne parla! Protesi a vedere la certissima vittoria del M5s e l’altrettanto certa sconfitta del Pd, in Sicilia. Sulla base dei risultati delle Elezioni, gli analisti prevedevano la vittoria del centrodestra nella quasi totalità dei collegi uninominali e non più di due ...

