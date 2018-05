Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento | la Cassazione lo condanna a

Tumore ovarico - domani è la Giornata Mondiale : scoperta variante genetica che aumenta il rischio di ammalarsi : Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati ...