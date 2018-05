Sì alla flat tax | bocciato il reddito di cittadinanza | In Finlandia non ha

Governo - Salvini pronto al preincarico : il piano dalle pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

Salvini tira dritto : "Sì alla flat tax - no uteri in affitto" : 'Andremo al governo solo se potremo mantenere le nostre promesse: cancellare la Fornero, ridurre le tasse, blindare i confini, riforma della giustizia'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo ...

Flat tax - Cinque stelle divisi alla mèta : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del M5S al Senato Danilo Toninelli.Il dibattito sulla Flat tax ha visto oggi il senatore M5S Nicola Morra criticare la misura rilanciata da Matteo Salvini nel pomeriggio. "E se poi si innesca una competizione fra Stati ad abbassare ...

Crozza - De Luca è pirotecnico : “…al grido di apriti culo faceva scoccare la scintilla dando fuoco alla flatulenza”. Senza dimenticare Di Maio : Crozza/Vincenzo De Luca, nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende con il solito ardore il suo operato in Campania e sull’abusivismo edilizio commenta: “Per me va condannato Senza se e Senza ma. Va fatto il deserto, una tavola da biliardo come l’encefalogramma di Di Maio. Solo in alcuni rarissimi casi le case non vanno abbattute: quando hanno un campanello!”. Live ...

L'economista Carlotta De Franceschi : 'Ci vuole un forte shock - quindi sono favorevole alla flat tax di Silvio Berlusconi' : 'Sulle pensioni d'oro , che sono un privilegio, andrebbe fatto un intervento. Sulle tasse ci vorrebbe un forte shock, quindi sarei favorevole alla flat tax '. Carlotta De Franceschi , economista, ...