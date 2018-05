Shovel Knight entrerà nel roster del picchiaduro 2D Blade Strangers

Shovel Knight supera quota 2 milioni di copie vendute : Yacht Club Games ha annunciato un importante traguardo per il suo Shovel Knight e ha fornito dettagli su come il gioco è stato venduto sulle varie piattaforme.Come riporta Dualshockers, ad oggi Shovel Knight ha superato quota 2 milioni di copie vendute. Le vendite maggiori sono state registrate su PC, ma il team di sviluppo sottolinea come il titolo sia andato benissimo nella sua versione per Nintendo Switch. Inoltre, bisogna ricordare che la ...