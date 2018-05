Sgominato gruppo jihadista in Italia che finanziava armi in Siria

Blastingnews

(Di venerdì 11 maggio 2018) L’operazione antiterrorismo coordinata dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia di Stato ha portato all’arresto di 14 persone ritenute responsabili del supporto di cellule terroristiche di matrice islamica. Oltre agli arresti sono stati perquisiti numerosi locali in Sardegna, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Le due cellule di Al Qaeda di cui facevano parte gli arrestati operavano in Lombardia e Sardegna ed erano collegate all’organizzazionena Jahbat Al Nusra. Tra le altre attività illecite si occupavano di immigrazione clandestina. Operazione coordinata tra Guardia di Finanza e servizi antiterrorismo della Polizia La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ha incarcerato 14 persone accusate per vari motivi di supportare gruppi combattenti integralisti islamici. Oltre 20 perquisizioni hanno portato alla scoperta di cellule operativene appartenenti a ...