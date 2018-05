Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte nel sud ovest

Starbucks apre in Italia e cerca 300 persone : i primi assunti al lavoro già da Settembre : Starbucks apre in Italia e lo fa in grande stile. Il gigante statunitense della caffetteria ha scelto Milano per il primo Starbucks in Italia. Confermate le anticipazioni ora c'è anche l'...

Sette persone sono morte durante 8 ore di violenze e disordini in un carcere nel South Carolina : Sette persone detenute sono state uccise e almeno altre 17 sono rimaste ferite nei disordini avvenuti domenica in un carcere di massima sicurezza nel South Carolina, Stati Uniti. Le violenze con coltelli improvvisati sono proseguite per quasi otto ore: solo The post Sette persone sono morte durante 8 ore di violenze e disordini in un carcere nel South Carolina appeared first on Il Post.

Controlli in centri di accoglienza siciliani : Sette persone denunciate : PALERMO - sette responsabili di enti, associazioni e coop che gestiscono centri di prima accoglienza per migranti nelle provincie di Messina, Trapani e Ragusa sono stati denunciati per irregolarità ...