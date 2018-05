Serie B | Avellino-Spezia 1-0 Castaldo | è il gol salvezza?

Serie B Avellino-Spezia 1-0. Decide la rete di Castaldo : AVELLINO - Vittoria di misura ma preziosissima per l' Avellino , che batte lo Spezia nell'anticipo della quarantunesima, e penultima, giornata del campionato cadetto. La rete decisiva la mette a segno ...

Serie B Avellino-Spezia - decide Castaldo : termina 1-0 : AVELLINO - Vittoria di misura ma preziosissima per l' Avellino , che batte lo Spezia nell'anticipo della quarantunesima, e penultima, giornata del campionato cadetto. La rete decisiva la mette a segno ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

DIRETTA / Avellino Trento (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due (basket Serie A 30^ giornata) : DIRETTA Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, scontro diretto per il quarto posto in casa Sidigas(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:01:00 GMT)

Avellino Trento/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A 30^ giornata) : diretta Avellino Trento info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, scontro diretto per il quarto posto in casa Sidigas(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:43:00 GMT)

Basket - Serie A : Cantù in volata - Avellino va ko : Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko Continua a leggere

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato finale 64-70) streaming video e tv : gli irpini resistono (Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:47:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 41-46) streaming video e tv : andamento lento (Serie A) : Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 28-33) streaming video e tv : irpini avanti (Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:21:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 15-18) streaming video e tv : partenza equilibrata (Serie A) : Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:59:00 GMT)

Virtus Bologna Avellino/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata) : diretta Virtus Bologna Avellino info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:19:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse sulle partite : focus Ascoli Avellino (40^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse delle partite in programma questo weekend per la SERIE B. Ben nove gli incontri previsti sabato: occhi puntati su Ascoli-Avellino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:56:00 GMT)

Serie B - il 39° turno : nell'anticipo il Cittadella fa il colpo ad Avellino : Ieri sera Palermo-Bari ha aperto il 39° turno di Serie B. Un 1-1 che non ha fatto bene né alle ambizioni di promozione diretta dei rosanero né alle chance playoff dei pugliesi. Nel lunch match di oggi,...

Serie B - Avellino-Cittadella 0-2 : Bartolomei e Chiaretti stendono Foscarini : AVELLINO - Prosegue il momento nero dell'Avellino, che perde in casa con il Cittadella , 0-2, . I veneti ottengono tre punti fondamentali nella lotta per la promozione e agganciano il Bari a quota 61 ...