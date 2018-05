Serie A Inter | i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo

Serie A - 38A GIORNATA : LAZIO-INTER DOMENICA SERA/ Quando Juventus-Verona? Intanto i biglietti sono finiti... : SERIE A, 38a GIORNATA: anticipi e posticipi. Quando gioca la Juventus? La squadra di Allegri non sa ancoa Quando sfiderà il Verona: due possibilità. LAZIO-INTER DOMENICA SERA. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:40:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Sassuolo : diretta tv - orario - ultime notizie live. Certezze in avanti (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A. Emergenza in difesa per i neroverdi.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Sassuolo - Serie A 12-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Sassuolo, 37° Giornata Serie A, 12 Maggio 2018: Per l’Inter sono d’obbligo i tre punti. Non vuole perdere l’opportunità di giocarsi tutto nella sfida alla Lazio dell’ultima giornata. La formazione di Spalletti viene da un’ottima e convincente vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese. Il Sassuolo, invece, ha ottenuto matematicamente, la certezza di rimanere in Serie A. La ...

Daniele Orsato arbitra in Qatar/ Niente Serie A per il fischietto fermo per Inter-Juventus : Daniele Orsato arbitra in Qatar, Niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:54:00 GMT)

Serie A Lazio - lesione Luis Alberto : salta Crotone e Inter : ROMA - La Lazio perde Luis Alberto. Lo spagnolo sta facendo i conti con una lesione di primo grado all'adduttore. Stagione chiusa qui sulla carta: niente Crotone e niente "spereggio Champions" contro ...

Orsato - dopo Inter-Juve seconda giornata senza partite di Serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Serie A Sassuolo - Consigli : «Stimolante giocare contro l'Inter» : Sassuolo - In vista della sfida contro l' Inter , il portiere neroverde Andrea Consigli ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel: "Sono partite stimolanti, andiamo a giocarcele spensierati, ma ...

Serie A - Skriniar sicuro : «L'Inter entrerà in Champions» : MILANO - "Abbiamo fatto una buona stagione, secondo me ci meritiamo la Champions League e ce la faremo. Futuro? Sono contento qua, il mio obiettivo è quello di giocare la Champions League con l' Inter ...