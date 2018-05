Serie A | ecco anticipi e posticipi della 38esima e ultima giornata

Serie A - 38^ giornata : ecco anticipi e posticipi : Serie A, cambiano gli orari dell’ultima giornata di campionato. Inizialmente si sarebbe dovuta giocare tutta in contemporanea domenica sera, ma adesso la Lega ha comunicato alcuni spostamenti, sempre garantendo la contemporaneità degli incontri tra squadre impegnate nelle stesse “corse”. La bagarre Champions andrà infatti in scena nella serata di domenica, nel pomeriggio invece salvezza ed Europa League, una sola gara sabato. ecco l’intero ...

Serie C - ecco come cambierà tutto nella prossima stagione Video : La FIGC non perde tempo, l'idea delle seconde squadre sull'esempio spagnolo piace al vice commissario Alessandro Costacurta e dovrebbe essere introdotta a partire dalla prossima stagione. Lo ha reso noto lo stesso ex difensore del Milan e della Nazionale, ora dirigente federale. Si tratta di una decisione rivoluzionaria per il calcio italiano [Video] ed il primo passaggio epocale in tal senso riguardera' il prossimo campionato di Serie C. Un ...

Piccole donne torna in tv : dopo film e cartoni ecco la Serie tv con Jessica Fletcher e Albus Silente : Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano donne con, sullo sfondo, un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione: questa la storia in poche parole di Piccole donne, nuova serie tv che riprende una vicenda già immortalata più volte da cinema e televisione (anche con l’animazione). Da venerdì 11 maggio, alle 21.15, su Sky Uno HD arriva la sua ultima versione, una miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ...

SquiSito - ecco la nuova webSerie che unisce rap e cucina : ROMA – Si chiama SquiSito la prima serie in esclusiva su Facebook che unisce rap e cucina. Il protagonista è Sito, all’anagrafe Claudio Calcagno: oltre ad essere rapper, è sous-chef. Dalla passione per la musica e per la cucina nasce l’idea di creare e proporre ricette fast, semplici, ma accurate, a ritmo di rap. Per chi […] L'articolo SquiSito, ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina proviene da NewsGo.

Serie B : ecco le decisioni del Questore - per una gara che vale una stagione Video : In Serie B, mancano tre giorni all'anticipo della 41a e penultima giornata della regular season del campionato che vedra' l'Avellino affrontare lo Spezia. Per gli irpini è l'ultima chiamata utile per evitare i play out, un match da vincere a tutti i costi contro una formazione tranquilla, prima di giocare l'ultima gara contro la Ternana [Video], squadra ormai praticamente retrocessa in Serie C. Pescara-Ascoli, saranno rafforzate le misure di ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Costacurta annuncia le seconde squadre/ Serie A : "Giocheranno in Serie C : ecco il progetto" : Costacurta annuncia le seconde squadre, il sub-commissario della Figc rivela la novità per i club di Serie A, con le formazioni che giocheranno in Serie C(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:56:00 GMT)

Calciomercato Hellas Verona - ecco la mossa per tornare subito in Serie A : Calciomercato Hellas Verona – Stagione amara per l‘Hellas Verona, la squadra di Pecchia è retrocessa matematicamente dopo un campionato da dimenticare. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione e si stanno valutando le prime interessanti soluzioni. La prima porta all’attaccante Pazzini, di ritorno dal prestito al Levante l’Hellas ha intenzione di provare a convincere il calciatore a rimanere in ...

Serie B : 3 offerte per i diritti televisivi - ecco la decisione dell'Assemblea Video : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti della Lega B sono gia' impegnati nella programmazione della prossima stagione [Video]. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscira' a spuntarla nella lotta per accaparrarsi i diritti tv della Serie B nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 societa'. Durante ...

Serie B : 3 offerte per i diritti televisivi - ecco la decisione dell'Assemblea : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti della Lega B sono già impegnati nella programmazione della prossima stagione. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscirà a spuntarla nella lotta per accaparrarsi i diritti tv della Serie B nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 società. Durante ...

Il Miracolo - ecco perché quella ideata da Niccolò Ammaniti è la Serie tv dell’anno : La statua di una madonna piange sangue. Un gocciolio continuo, incessante, che riempie intere bacinelle. Le autorità di polizia che l’hanno trovata, dopo un blitz nel covo di un boss della ‘ndrangheta, non possono che affidarsi in totale segretezza al lavoro degli scienziati. Ma il responso è un mistero inspiegabile che mette in crisi, tra gli altri, un primo ministro ateo, un prete, e una biologa. Dopo aver visto Il Miracolo, dall’8 maggio 2018 ...

Ecco MasterBox K500 e K500L : i primi di una Serie di case Cooler Master dotati di pannelli mesh 3D : Cooler Master è da oltre 25 anni una delle aziende leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.Dal suo DNA nascono quindi una serie di soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. Oggi ...

Serie C : playoff e playout - ecco tutte le gare in programma Video : Il campionato di Serie C, con le gare della 38a giornata, ha terminato la regular season che ha definito il quadro completo delle squadre che saranno impegnate nelle diverse fasi dei play off e play out. In sintesi, il torneo ha emesso, per ora, i verdetti relativi alle tre squadre promosse direttamente in Serie B, Livorno [Video], Padova e Lecce ed ha stabilito le formazioni che sono retrocesse in Serie D, Prato, Modena club fallito durante la ...

Serie B : terremoto allenatori - ecco le ultime novità Video : Con il posticipo serale Empoli-Cremonese si chiude la 40a giornata del campionato di Serie B che ha regalato come al solito emozioni a non finire, sia in testa che in coda alla classifica. Per la zona salvezza c'è da registrare la condanna della Ternana e della Pro Vercelli che a questo punto possono sperare solo nell'aggancio ai play out. La Salernitana [Video] conquista la matematica certezza della permanenza, dopo la vittoria contro la Virtus ...