Serie A | 38^ giornata | ecco anticipi e posticipi

Video/ Paganese Catanzaro (0-0) : highlights della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Paganese Catanzaro (0-0): highlights della partita di Serie C per la 38^ giornata. Pareggio a reti bianche nell'ultima giornata del girone C (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:27:00 GMT)

Video/ Siracusa Sicula Leonzio (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Siracusa Sicula Leonzio (1-0): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Il derby siciliano va ai padroni di casa (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:22:00 GMT)

Video/ Reggina Juve Stabia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Reggina Juve Stabia (1-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Le Vespe campane raggiungono il quarto posto (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:17:00 GMT)

Video/ Fondi Bisceglie (2-4) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Fondi Bisceglie (2-4): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Pugliesi comunque fuori dai playoff, laziali penultimi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:11:00 GMT)

Video/ Cosenza Trapani (4-2) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Cosenza Trapani (4-2): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. I siciliani crollano in Calabria e scivolano terzi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:08:00 GMT)

Video/ Monopoli Lecce (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Monopoli Lecce (4-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Bella vittoria dei padroni di casa, salentini già promossi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:01:00 GMT)

Video/ Casertana Matera (3-0) : highlights e gol della partita (Serie C 38^giornata) : Video Casertana Matera (3-0): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Bel successo per i campani, che chiudono al settimo posto (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:56:00 GMT)

Video/ Andria Francavilla (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Andria Fancavilla (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 38^ giornata della Serie C. Martinez pareggi ai conti per la Virtus.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:53:00 GMT)

Video/ Catania Rende (6-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Catania Rende (6-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Siciliani a valanga, conquistano anche il secondo posto (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:50:00 GMT)

Video/ Piacenza Livorno (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Piacenza Livorno (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 38^ giornata della Serie C. Pareggio pesante in casa dei lupi biancorossi.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:48:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : gironi B - C (oggi 38^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C che scendono in campo oggi domenica 6 maggio per la 38^ giornata, ultima della stagione regolare(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:04:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : lotta salvezza girone A (oggi 38^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:42:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il girone A (oggi 38^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 04:00:00 GMT)

Video/ Ternana Pescara (0-3) : highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata) : Video Ternana Pescara (0-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Successo dei delfini al Liberati: il club registra la 14^ piazza con 45 punti.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:46:00 GMT)