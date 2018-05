Sempre più tecnologie italiane su Marte

“Ma che roba…”. Sempre più uomini lo fanno al loro pene : la nuova tendenza boom : La meta vacanziera per eccellenza, l’isola di Cuba, da Sempre una tappa molto ambite per il suo mare meraviglioso, le spiagge, i prezzi tutto sommato abbordabili e le bellezze femminili, che puntualmente attirano persone da ogni angolo del mondo. Quello che forse non è sapete è che il paese è sì ancora gettonatissimo tra gli uomini, ma per motivi ben diversi: lo stato sudamericano è infatti diventato col tempo il centro di ...

Xiaomi Mi MIX 2 e Amazfit Stratos al prezzo più basso di Sempre su Lightinthebox : Le poche differenze tra il nuovissimo Xiaomi Mi MIX 2S e il suo predecessore, Xiaomi Mi MIX 2, stanno convincendo molti utenti ad acquistare il modello presentato lo scorso anno, grazie anche ai numerosi cali di prezzo e alle offerte speciali promosse da numerosi store online. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 e Amazfit Stratos al prezzo più basso di sempre su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Google Sempre più dalla parte degli utenti e della loro privacy : Google ha sempre avuto un occhio di riguardo sulla privacy degli utenti, offrendo da sempre la possibilità di vedere quali delle nostre informazioni vengono tracciate durante ogni utilizzo del noto motore di ricerca. Oggi viene compiuto un ulteriore passo in avanti, grazie alla volontà di Google di conformarsi alle nuove norme europee sulla privacy GDPR (General Data Protection Regulation)! L'articolo Google sempre più dalla parte degli utenti ...

Una campagna elettorale al veleno : rischio Sempre più forte : BRINDISI - Ma cosa sta diventando questa campagna elettorale a Brindisi? Il prefetto Valerio Valenti probabilmente era in possesso di elementi di valutazione precisi per decidere l'annunciato ...

Nokia X Sempre più a nudo in queste sue foto ad alta risoluzione : Non facciamo in tempo a riportarvi un articolo sul prossimo Nokia X che già escono nuove foto o informazioni tutte a nostro vantaggio. Questa volta siamo qui per riportarvi delle nuove foto ad alta risoluzione ritraenti il prossimo medio di gamma di HMD Global! L'articolo Nokia X sempre più a nudo in queste sue foto ad alta risoluzione proviene da TuttoAndroid.

La conferenza E3 2018 di Bethesda potrebbe essere la più lunga di Sempre per la compagnia : Bethesda Softworks ha presentato alcuni grandi titoli e svelato molte sorprese negli ultimi anni in occasione dell'E3 e, con la prossima presentazione dell'azienda all'orizzonte, Pete Hines di Bethesda sta preparando il pubblico ai vari annunci in programma.Come riporta Dualshockers, Hines ha condiviso su Twitter alcune informazioni che riguardano lo show dell'azienda, ormai a un mese di distanza.In particolare, Hines ha dichiarato: "abbiamo ...

Bund Sempre più rari - ecco le mosse Bce che anticipano la stretta sul Qe : Ricordate il tema della scarsità dei titoli di Stato a disposizione della Bce per completare il piano di riacquisti? Qualche mese fa era un tema molto gettonato fra analisti,...

Nadia Toffa non torna in tv - fans Sempre più preoccupati : Dopo l'assenza di domenica scorsa al programma Le Iene, Nadia Toffa non prenderà parte nemmeno al serale di Amici, che andrà in onda sabato sera. La conduttrice bresciana, infatti, ha dichiarato di aver bisogno di un momento di pausa, per concentrare tutte le sue forze nella lotta contro quel terribile male che l'ha colpita. Al momento, non è stata fissata alcuna data per un suo eventuale ritorno in tv. Forza Nadia Sono passati poco più di due ...

Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà Sempre più integrato in Chrome OS : Ultimamente stiamo notando un grande impegno da parte di Google per portale su Chrome OS un supporto il più completo possibile alle applicazioni Android. Ecco cosa cambierà Dopo il Google I/O 2018! L'articolo Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Elena Morali lascia Scintilla e va via da casa - l'ex naufraga Sempre più vicina a Marco Ferri : Elena Morali e Gianluca Scintilla si sono l asciati . I due da tempo avevano annunciato le nozze, hanno più volte parlato di matrimonio, ma alla fine sembra che la partecipazione dell'ex pupa a L'...

MotoGp test al Mugello : Marquez è Sempre il più veloce - 5° Rossi : SCARPERIA - Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki e Aprilia insieme ad alcuni team di Moto 2 sono stati protagonisti dei test al Mugello. La giornata è stata caratterizzata anche da un forte temporale intorno ...

MotoGP - Test Mugello 2018 : Marc Marquez Sempre il più veloce! Prove interrotte per un forte temporale : Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei Test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale. Non ci sono riferimenti ...

Federica Mogherini - una 'lady Pesc' Sempre più sola? : Alla Mogherini, ex pupilla di Matteo Renzi, perciò, non è rimasto che fare la Pr dell'Ue in giro per il mondo, senza lasciare un segno indelebile dei suoi viaggi. Qualora tornasse in Italia ...