Seconde Squadre dei club di Serie A in Serie C Ufficiale | si parte ad agosto

Figc - via libera alle Seconde Squadre : giocheranno in Serie C dal 2018/19 : La Federazione Italiana Giuoco Calcio ufficializza l'introduzione delle seconde squadre in Serie C dalla stagione 2018-2019.

Gravina : “chiesto di posticipare Seconde Squadre a 2019-2020” : “Ho chiesto di posticipare l’entrata delle seconde squadre al campionato 2019-2020, ma restiamo alla finestra”. Lo annuncia il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. “All’inizio -prosegue Gravina ai microfoni di Rmc sport- abbiamo previsto un criterio secondo il quale se dovesse accedere alla Lega pro una sola squadra dovrebbe essere quella con il miglior piazzamento in campionato, facendo un esempio, ad oggi ...

De Laurentiis : «Seconde Squadre in Serie C? Così è mortificante» : Aurelio De Laurentiis ha puntato il dito contro la scelta di far giocare in Serie C le seconde squadre dei club di Serie A.

Gravina : «Seconde Squadre a pieno regime dalla stagione 2019-2020» : Il presidente della Lega Pro ha spiegato che si partirà dalla stagione 2019-2020. Nel 2018-2019 saranno inserite squadre solo in caso di vuoti d'organico.

Seconde Squadre - Gravina a Costacurta : 'Nessun blocco dei ripescaggi' : 'Il presidente Balata ha titolo per poter presentare proprie riflessioni e osservazioni ai soggetti deputati a tutelare gli interessi del nostro mondo. Oggi non c'è più un consiglio federale - è l'...

Seconde Squadre - Balata risponde a Costacurta : «Certi progetti vanno condivisi» : Il presidente della Lega Serie B ha risposto a Costacurta, dicendosi preoccupato delle parole sulle Seconde squadre.

"Sì alle Seconde squadre" : Costacurta annuncia la rivoluzione del calcio italiano : Il subcommissario della Figc Alessandro Costacurta si trova in una posizione difficile: trovare le soluzioni per ridare linfa vitale al movimento calcistico dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali

