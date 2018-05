Sebastian Vettel | GP Spagna 2018 | “Giornata altalenante | ma domani miglioreremo Sarà

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - Sebastian Vettel : “Barcellona pista interessante - che sfida per le macchine. Si gettano le basi per la stagione” : Sebastian Vettel è carico in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend. Sul circuito di Barcellona, il tedesco della Ferrari vuole fare saltare il banco e tornare alla vittoria dopo due prove davvero sfortunate tra Cina e Azerbaijan. Il quattro volte Campione del Mondo ha perso la testa della classifica generale in favore di Lewis Hamilton ma si presenta più motivato che mai alla prova del ...

Web Tv. Su OA Sport e IrcSportTv le immagini di The Wings for Life Run. Al via anche Sebastian Vettel : The Wings for Life World Run riunisce atleti di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per Wings for Life per la quinta volta. Questa organizzazione non-profit finanzia la ricerca per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Il 100% delle entrate di Wings for Life World Run vanno alla fondazione. Nel 2017, con 150.000 partecipanti, il Wings for Life World Run è stato il più grande evento di corsa in tutto il ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - era così giusto provarci a Baku? L’emotività non porta all’iride : “Sono contento di averci provato. Era una decisione da prendere rapidamente ma non è andata per il verso giusto. Ho sbagliato, non è andata bene ma non posso permettere che questo condizioni il giudizio sulla mia gara“, con queste parole Sebastian Vettel ha commentato la gara di ieri, disputata a Baku (Azerbaijan), quarta prova del Mondiale 2018. Un quarto posto finale che, vista la vittoria di Lewis Hamilton, costa la testa della ...

Formula 1 - GP Baku 2018 : il sorpasso mancato di Sebastian Vettel dopo la safety car : Succede quasi di tutto nel quarto GP del Mondiale di F1, sul circuito di Baku. Tra i protagonisti in Azerbaigian i due piloti della Red Bull, che si danno battaglia per tutta la gara fino a scontrarsi ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton al comando - +4 su Sebastian Vettel dopo il GP Azerbaijan : Lewis Hamilton è balzato al comando della Classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha conquistato il GP di Azerbaijan, quarta tappa del campionato, ed è così riuscito a scavalcare Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della quarta piazza: ora il tedesco della Ferrari insegue a quattro punti di distacco. Decisamente più lontani i rispettivi compagni di squadra: Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas sono a 22 e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - il collezionista di pole position vuol sfatare il tabù a Baku : Ci siamo. Alle ore 14.10 (italiane) scatterà il GP d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e per la terza volta consecutiva sarà Sebastian Vettel (Ferrari) a partire davanti a tutti. Ancora Seb dunque, a timbrare il cartellino nel time-attack ed a dimostrare freddezza quando più conta. Non era iniziato nel miglior modo possibile il suo weekend: un venerdì con tanti piccoli errori ed il compagno di squadra Kimi ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...