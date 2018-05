Sciopero nazionale di portuali e marittimi | sale la tensione a Genova | varchi bloccati e

Sciopero nazionale portuali e marittimi : stop anche a navi e traghetti : Lo Sciopero, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti, durerà 24 ore e coinvolgerà diverse categorie di lavoratori del settore con ripercussioni su scarico e carico merci e il traffico passeggeri.Continua a leggere

ENAV - scatta lo Sciopero nazionale : Disagi per chi dovrà viaggiare in aereo a causa degli scioperi nazionali comunicati nei giorni scorsi dall' ENAV . Due distinte le azioni di sciopero: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 l'agitazione ...

Enav - doppio Sciopero nazionale martedì 8 maggio : Due stop nazionali nel trasporto aereo martedì prossimo, 8 maggio. Lo comunica l'Enav, spiegando che sono previste due distinte azioni di sciopero : dalle ore 10.00 alle ore 18.00 indetta dalle ...

Porti : sindacati - 11 maggio Sciopero nazionale : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Venerdì 11 maggio, sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei Porti e marittimi”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti per “i molti casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto in merito dalla legge 84/94 sui Porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza. Inoltre per l’incertezza ...

L’internazionale dei fattorini europei verso lo Sciopero del primo maggio : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il prossimo appuntamento sarà il primo maggio. Quando i sindacati autonomi dei fattorini di Bologna, Torino e Milano organizzeranno manifestazioni nelle tre città per rivendicare più tutele e diritti per i lavoratori delle piattaforme di consegne a domicilio. Da Deliveroo a Glovo, da Foodora a Uber Eats, giusto per citare le più grandi. Le iniziative si inquadrano in quello che si ...