Sciopero del porto | disagi al traffico Corteo davanti alla prefettura

Sciopero del porto - disagi al traffico : I lavoratori dello scalo sono diretti alla sede della prefettura in largo Eros Lanfranco. Tappa intermedia alla sede dell’Authority per la consegna di uno striscione |

Sciopero Trenitalia - Trenord - Italo 26-27 maggio 2018 : orari dello stop Video : Il prossimo 26 maggio si terra' lo Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo NTV sull'intero territorio nazionale e si protrarra' fino al giorno successivo. A re gli orari dello stop previsto per fine mese. Dopo lo Sciopero degli aerei [Video], i viaggiatori italiani dovranno cerchiare in rosso nel loro calendario il giorno 26 del corrente mese, data nella quale si preannunciano diversi disagi per chi desidera o deve spostarsi in treno per ...

Debora Serracchiani - lo scandalo del suo socio contro le lavoratrici : Sciopero vietato alle donne : Scoppia una grana imbarazzante per l'ex vicesegretario del Pd Debora Serracchiani . Ormai libera da ogni impegno politico, fuori dalla segreteria del partito e finito il mandato da governatore del ...

Serracchiani finta paladina delle donne vieta lo Sciopero alle addette alle pulizie : Niente di preoccupante. È la solita ipocrisia spicciola della sinistra. In particolare della sinistra renziana alla quale, l'ex rottamatore e i suoi adepti, ci hanno abituato dal 2014 in poi. Fare le ...

Sciopero scuola 11 maggio 2018 : chi aderisce e motivi della protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero della #scuola previsto per l'11 maggio, giorno della Prova Invalsi di Matematica. A re le informazioni su chi aderisce e i motivi. Nei giorni successi alla protesta del 2 e 3 maggio [Video], la scuola italiana sara' protagonista di una nuova mobilitazione, indetta stavolta dal sindacato di base SGB Sindacato Generale di Base. Lo ha comunicato il #Miur ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca ...

Catania - domani operai in Sciopero nei cantieri della Metropolitana : Gli operai che stanno eseguendo i lavori in due lotti della Metropolitana di Catania, domani incroceranno le braccia. Lo sciopero è stato proclamato da Cgil, Cisl e Uil contro gli annunciati ...

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in Sciopero della fame dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

Sciopero Trenitalia e Trenord maggio 2018 : calendario date dello stop Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero di #Trenitalia e #Trenord nel mese di maggio. A re il calendario con le date in cui si fermera' il personale delle due societa' operanti nel settore dei treni. L'ultima protesta nel settore ferroviario risale allo scorso 18 aprile, quando ad incrociare le braccia furono i dipendenti dell'azienda Mercitalia Rail nella regione Liguria. Il prossimo mese sara' caratterizzato da numerose agitazioni sindacali, tra ...

Diplomati magistrali - Fedeli : “Chiedo ai diplomati magistrali di sospendere lo Sciopero” : Ultimissime notizie 29 aprile 2018 diplomati magistrali. Giunge in queste ore, direttamente dal sito internet di Valeria Fedeli, un accorato messaggio ai DM per interrompere lo sciopero della fame con il presidio presso la sede del ministero di Viale Trastevere a Roma. Ecco di seguito il comunicato della ministra Valeria Fedeli. diplomati magistrali, Fedeli: “sospendere […] L'articolo diplomati magistrali, Fedeli: “Chiedo ai ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Scuola - diplomati magistrali in Sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

Sciopero della fame e nuova campagna social : Stanno facendo lo Sciopero della fame i diplomati magistrali (una decina davanti al Miur), nel frattempo quelli che hanno seguito le regole (sfp e vincitori di concorso) non mangiano da 4 anni. Stanno facendo lo Sciopero della fame i docenti che hanno ottenuto l’accesso in Gae (le graduatorie che permettono l’accesso al ruolo senza concorso […] L'articolo Sciopero della fame e nuova campagna social proviene da Scuolainforma.

Diritto di Sciopero : basta colpi di mano della Commissione di Garanzia - la mobilitazione USB continua : Tutto in nome del 'sacro principio della supremazia dei mercati' sul lavoro, dell'imprenditoria sui beni comuni e sui diritti sociali, dell'economia e della finanza sull'umanità stessa che dovrebbe ...

Scuola - via i maestri senza laurea : scatta la protesta - parte lo Sciopero della fame : È cominciato lo sciopero della fame con presidio davanti al Miur dei maestri con diploma magistrale che dopo la pronuncia dell'Avvocatura di Stato sono destinati a uscire dalle graduatorie. Per tali ...