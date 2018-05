Schiaffi e umiliazioni ai bambini | maestra sospesa

blogo

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una 54ennedi Giffoni Valle Piana è statadalla professione per un anno: lo ha deciso il Gip di Salerno. La donna è indagata infatti per maltrattamenti ai danni dei suoi alunni. In seguito alle denunce presentate da alcuni genitori deifrequentanti la scuola dell’infanzia in località Santa Caterina, intercettazioni audio e riprese video con telecamera nascosta hanno consentito di documentare i comportamenti scorretti e umilianti dell’insegnante.Idi età compresa tra 4 e 5 anni, sono stati costretti a subire violenze fisiche e morali: presi a, tirati per i capelli e le orecchio, gli alunni venivano anche apostrofati dallacon termini come "zozzoni, scemi, cretini, cafoni". La misura interdittiva disposta dal Gip di Salerno per la durata di un anno è volta proprio ad impedire la reiterazione del reato.PROSEGUI LA LETTURAe ...