Sarri? Secondi anche con Mazzarri

ilgiornale

: #UltimOra? #Napoli, #DeLaurentiis: 'Mi auguro che #Sarri resti. Ci incontreremo la settimana prossima. Gli siamo t… - SkySport : #UltimOra? #Napoli, #DeLaurentiis: 'Mi auguro che #Sarri resti. Ci incontreremo la settimana prossima. Gli siamo t… - repubblica : Napoli, De Laurentiis: ''Sarri? Non posso costringerlo con la forza. Secondi anche prima di lui'' - PremiumSportHD : #YouPremium #Sarri vs #Mazzarri, 2° posto a confronto: ecco i numeri delle due stagioni dei partenopei secondi solo… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Napoli Ha spazzato via un po' di nubi alla sua maniera, cioè soffiando forte. Aurelio De Laurentiis, intervenendo alla presentazione del prossimo ritiro estivo di Dimaro, si sente campione d'Italia. "Questo scudetto è del Napoli, ci mancano almeno 8 punti. Tra uso intermittente del Var e decisioni arbitrali, qualche str... ci ha fregato il tricolore. Se la distanza tra due settimane resterà questa, allora sentirò nostro lo scudetto e lo dirò a questo str... in modo che non possa comportarsi cosìtra un anno. Il problema dell'Italia è che resta il Paese più inquinato del mondo dove nessuno ha il coraggio di parlare".È uno "str..." il mister x del Palazzo, delle "pippe" i dipendenti comunali che litigano sui lavori al San Paolo, un "fesso" il principale collaboratore del sindaco che ha rinunciato ai milioni del Credito sportivo. "Rischiamo di dover giocare la Champions lontano dal ...