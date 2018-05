Santoni-Picone | Emergenza auto incendiate

romadailynews

(Di venerdì 11 maggio 2018) Roma – Fabrizio Santori, già consigliere regionale e portavoce del comitato “DifendiAmo l’Italia” e Giovanni, consigliere del Municipio XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Tra cassonetti ed, è ormaiin tutta la città di Roma dove si contano almeno 5 casi a notte da oltre 5 mesi. Solo nel quartiere Monteverde è il quinto caso nel giro di pochi mesi dove vengono incendiati dei cassonetti e le fiamme si propagano anche alle limitrofeparcheggiate in sosta. C’è un racket sulle assicurazioni dellecoperte dalla polizza anti incendio? Sono solo bravate? Sono azioni che intimoriscono commercianti o residenti ?”. “Una situazione insostenibile e poco chiara che accresce il clima di insicurezza nei nostri territori. Per questo chiediamo al Prefetto di Roma di convocare un l’attivazione ...