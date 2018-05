Sanità | in Sicilia mezzo milioni di donne affette da osteoporosi

Eni - Sanità - vitalizi e Berlusconi Miccichè show : 'Sicilia distrutta' : Poi il presidente dell'Ars si scaglia contro Alessandro Baccei, ex assessore all'Economia della giunta Crocetta : "Adesso abbiamo a che fare con un governo serio, soprattutto dopo gli ultimi cinque ...

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza ‘pronto piano sicurezza’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo lavoro si regge sulle spalle degli operatori della Sanità. Dai cittadini ci aspettiamo un messaggio attivo e di partecipazione per ...

Sanità : violenza in ospedali - anche Ugl e medici Sicilia in piazza a Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Ugl Sanità e medici Sicilia prenderanno parte sabato 21 aprile, a Palermo, alla manifestazione organizzata dagli Ordini dei medici della Sicilia per dire 'no' alla violenza negli ospedali, nei pronto soccorso e contro il personale medico e sanitario. Al sit in, che si

Sanità - oftalmologia : premiate eccellenze siciliane per intervento senza bisturi : Se da un lato gli studi epidemiologici evidenziano l’aumentare delle patologie della vista legate all’avanzamento dell’età e all’utilizzo di dispositivi elettronici; dall’altro, l’innovazione hi tech ha letteralmente rivoluzionato la chirurgia oftalmica, innalzando la sua efficacia e la capacità di cura. Nel panorama sanitario spiccano giovani eccellenze siciliane, che durante il congresso scientifico dell’Aiccer (Associazione italiana di ...

Sanità. Razza : In Sicilia sistema da riorganizzare. Nessun declassamento a Marsala : Se qualcuno pensa che la politica debba occupare gli ospedali facendo visite che sono passerelle allora non sono la persona adatta. '119529' AND , portale = '1', ORDER BY publish_up DESC LIMIT 1 , 10;...

Sanità : in Sicilia 9mila persone affette da sclerosi multipla : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - In Sicilia sono oltre novemila le persone affette da sclerosi multipla - 114 mila in Italia - e ben 2801 i nuovi casi ogni anno. E' il dato emerso questa mattina nel corso dell'inaugurazione della mostra 'Io non sclero' presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policli

Istituto superiore della Sanità : in Sicilia - è emergenza morbillo : Catania - Due morti per morbillo a Catania, ed è un caso nazionale. A dichiararlo, il presidente dell'Istituto superiore della sanità, Walter Ricciardi. Due le persone decedute a causa del morbillo: ...

Catania - bimbo contrae il morbillo : morto | Istituto Superiore Sanità : allarme in Sicilia : Trasferito da Acireale all'ospedale Garibaldi di Catania il bimbo è deceduto per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il presidente dell'ISS: "In Sicilia c'è una situazione acuta per il numero di casi di morbillo. In questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni da inizio 2018".

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

Sanità : welfare e telemedicina - in Sicilia finanziati sette progetti per oltre 2 - 5 mln : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Via libera dell'assessorato della Regione Siciliana alla Salute a sette progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari, di assistenza primaria, welfare e telemedicina, nell'ambito delle attività per la non istituzionalizzazione della cura