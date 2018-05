Sana Cheema uccisa | indagate anche la madre e la zia Il padre | “Quel che è successo è un

Le novità sulla morte di Sana Cheema : Sembra che il padre della ragazza italiana di origini pakistane abbia confessato di averla uccisa, confermando le prime ricostruzioni dei giornali italiani The post Le novità sulla morte di Sana Cheema appeared first on Il Post.

PAKISTAN - Sana Cheema È STATA STRANGOLATA : UCCISA DAL PADRE/ Vittima come Hina Saleem - lei fu sgozzata : PAKISTAN, l'autopsia: “SANA CHEEMA è STATA STRANGOLATA”. Il PADRE conferma tutto: ora rischia la pena di morte assieme al fratello. Coinvolto anche uno zio e forse un cugino(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:10:00 GMT)

Sana Cheema - il padre ha confessato l'omicidio : 10 maggio 2018, 8.30 - La stampa pachistana ha riferito che il padre della giovane Sana Cheema, arrestato tre settimane fa con l'accusa di aver ucciso la figlia durante il suo ultimo soggiorno in Pakistan, avrebbe fornito una piena confessione. L'uomo, cittadino italiano come sua figlia, avrebbe agito perchè, come emerso fin dai primi istanti, la 25enne aveva una relazione con un ragazzo italiano e aveva così rifiutato un matrimonio combinato ...

Sana Cheema : il padre confessa lo strangolamento della giovane : E' stata uccisa dai parenti per salvare l'onore stesso Sana Cheema, la 25enne pakistana, che da 14 anni viveva a Brescia. Dopo lunghe ore di interrogatorio è stato il padre già in carcere a confessare ...

Sana Cheema - media pachistani : “Il padre ha confessato di averla strangolata” : Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile in una vicenda di ‘delitto d’onore’. Lo riferiscono media pakistani, secondo cui l’uomo, cittadino italiano come la figlia, si è fatto aiutare da uno dei figli maschi per strangolare la ragazza, come ha mostrato l’autopsia realizzata dal Laboratorio forense del Punjab. Confermata ...

Il padre di Sana Cheema ha confessato di aver ucciso la figlia italo-pakistana : Il padre di Sana Cheema, già in carcere da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia 25enne, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Così i media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La ...

Pakistan - padre Sana Cheema confessa omicidio/ “Le hanno spezzato il collo” - coinvolto anche un cugino : Sana Cheema, morta in Pakistan: uccisa. Autopsia: osso del collo rotto, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza Pakistana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:20:00 GMT)

Sana Cheema - i risultati dell’autopsia : “Strangolata”. Polizia : “Padre e fratello rischiano la pena di morte” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il padre e il fratello della ragazza, ha riferito l’ispettore di Polizia ...

Caso Sana Cheema - L'autopsia : è morta strangolata : S ana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan lo scorso 18 aprile, è deceduta in seguito alla ' rottura dell'osso del collo '. E' quanto emerge dall' autopsia sul corpo della ragazza italo-...

Sana Cheema MORTA IN PAKISTAN - AUTOPSIA : “STRANGOLATA - ROTTO OSSO DEL COLLO”/ Brescia - 22 giorni per la verità : SANA CHEEMA, MORTA in PAKISTAN: uccisa. AUTOPSIA: OSSO del collo ROTTO, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza PAKISTANa(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:08:00 GMT)

Sana Cheema fu uccisa. La dura vita delle donne pakistane in Italia : Se vogliono che le donne siano schiave perché le mettono al mondo?". Nosheen alterna la rabbia alla voglia di dimenticare, ma ora che è diventata madre capisce ancora di più il sacrificio di sua ...

Sana Cheema - autopsia Pakistan : “morta strangolata - rotto osso del collo”/ Brescia - “colpa Islam radicale” : Sana Cheema, morta in Pakistan: uccisa. autopsia: osso del collo rotto, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza Pakistana(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:55:00 GMT)

Sana Cheema è stata strangolata - la conferma dell’autopsia : Sana Cheema è stata strangolata. A confermare come sarebbe morta la ragazza di origine pakistana e residente a Brescia è l’autopsia effettuata in questi giorni dal Punjab Forensic Laboratory. Il corpo di Sana Cheema presenta infatti delel fratture al collo, che sarebbero compatibili con lo strangolamento. Lo stesso portavoce della comunità pakistana presente a Brescia, Fazal Jabran, conferma che per ora le ultime notizie sulla morte della ...

Sana Cheema - autopsia sul corpo della 25enne morta in Pakistan : “Osso del collo rotto. E’ stata strangolata” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-Pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il 24 aprile scorso le autorità Pakistane hanno arrestato il padre, lo ...