San Gimignano | acido in faccia al futuro genero “Non devi sposare nostra figlia

Furto al museo di San Gimignano : i carabinieri arrestano un ventenne : Lo hanno visto entrare nel museo Diocesano di San Gimignano e hanno dato l'allarme. Così M.H., 20 anni è stato blocato dai carabinieri di San Gimignano in collaborazione con i colleghi del nucleo ...

Vino - allarme a Siena : i caprioli minacciano Montalcino - Montepulciano - San Gimignano e il Chianti : I caprioli stanno mettendo a rischio la produzione dei grandi vini senesi. A lanciare l’allarme è l’Unione provinciale agricoltori di Siena che, in una nota, spiega che “in questo periodo è ripartito lo sviluppo vegetativo della vite e i germogli sono preda ovunque dei caprioli”. Le zone maggiormente colpite sono quelle di Montalcino, Montepulciano, San Gimignano e il territorio del Chianti dove “nel 2017 sono stati ...

San Gimignano : sindaco Sambuca - poche risorse e dallo Stato nessuna risposta (2) : (AdnKronos) - Tante le chiese e i monumenti che hanno bisogno di manutenzione, restauro ma anche di interventi di messa in sicurezza. "L'anno scorso il Ministero aveva ritagliato dei fondi per i borghi sotto i 5mila abitanti - racconta Ciaccio - ma, a parte il fatto che comuni come Sambuca erano tag

San Gimignano : sindaco Sambuca - poche risorse e dallo Stato nessuna risposta : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Non ci sentiamo abbandonati, la nostra è una constatazione. Siamo in trincea, ma senza armi. Di fatto l'interlocuzione con lo Stato c'è, ma poi manca una risposta. I borghi antichi hanno bisogno di una manutenzione particolare di cui i singoli Comuni non possono farsi

San Gimignano : sindaco Cittadella - fondi adeguati o patrimonio artistico scomparirà : Padova, 5 apr. (AdnKronos) - "Se parte dei soldi delle tasse che versiamo a Roma non vengono 'girati' ai Comuni ben presto tutto il nostro patrimonio storico- artistico scomparità". Così all'Adnkronos il sindaco di Cittadella (Padova), Luca Pierobon commenta il crollo delle mura ieri a San Gimignano

San Gimignano - crolla parte delle mura medievali | Foto : San Gimignano, crolla parte delle mura medievali | Foto Nessuna persona è rimasta ferita. L’area, lungo la camminata a est della cinta muraria, è stata delimitata e interdetta al passaggio pedonale Continua a leggere

Crolla parte delle mura medievali di San Gimignano : nessun ferito : Al di sotto delle mura c'è un camminamento che però era stato interdetto al pubblico mesi fa in attesa dei lavori di sistemazione del passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici ...

