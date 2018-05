Samsung Galaxy Note 9 mostra i muscoli su Geekbench son Snapdragon 845

Quali Samsung Galaxy con aggiornamenti mensili e quali coi trimestrali : distinzione ufficiali : Ci sono importanti novità da prendere in considerazione oggi 11 maggio per quanto concerne il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto per quanto concerne la distinzione tra device in merito agli aggiornamenti periodici. Come molti sanno, moltissimi discorsi sotto questo punto di vista vanno declinati sui singoli casi, visto che il produttore coreano valuta in modo specifico ciascun modello (come notato di recente, ad esempio, con la roadmap ...

Già disponibile per Samsung Galaxy S7 il manuale dell’aggiornamento Oreo in italiano : Sono giorni decisamente caldi quelli che stiamo vivendo in questo periodo per quanto riguarda i possessori dei vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge che hanno visto la luce qui in Italia negli ultimi due anni. Come sempre, tutti i discorsi ruotano attorno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione se pensiamo che, non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine il primo ...

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Il Fenera si impone sulla Battistelli - si va a Gara-3 : L'appuntamento per Gara-3 delle Finali è fissato per Domenica alle ore 17 al Pala Flaminio di Rimini: anche in questo caso, il match sarà trasmesso in live streaming su LVF TV e sui profili social di ...

Si sblocca il Samsung Galaxy S8 Tre : link al download per l'aggiornamento XXU1CRD7 : Restate sintonizzati su queste pagine per continuare a monitorare il rollout dell'aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S8, in attesa delle prime segnalazioni in giro per il mondo a proposito ...

Si sblocca il Samsung Galaxy S8 Tre : link al download per l’aggiornamento XXU1CRD7 : Ci sono indicazioni interessanti indicazioni in queste per quanto riguarda una specifica versione del Samsung Galaxy S8 che è in commercio in Italia. Mi riferisco alla variante brandizzata Tre, perché dopo qualche settimana di attesa è finalmente possibile procedere con il download dell'aggiornamento di aprile. Uno step importante, sia perché dà continuità al dispositivo dopo la patch di marzo, sia perché i riscontri ottenuti con il prodotto no ...

Secondo un'immagine render il Samsung Galaxy Note 9 assomiglierebbe al precedessore : Stando a un'immagine pubblicata da Ice Universe su Twitter, il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe vantare un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Note 8

Ammiriamo più da vicino i nuovi Samsung Galaxy S9/S9 Plus Burgundy Red : Diamo un'occhiata più da vicino ai nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red: la nuova elegante colorazione potrebbe restare confinata al mercato asiatico, ma speriamo possa debuttare anche altrove.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per Galaxy J5 (2017) : Samsung Galaxy J5 (2017) cominciare a ricevere in Europa - seppur in leggero ritardo - le patch di sicurezza Android di aprile 2018. Contenti, vero?

Smartphone Android in offerta oggi 9 maggio : Nokia 8 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 9 maggio su store online sono: Nokia 8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Samsung pubblica il manuale di Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo : Samsung pubblica sul sito ufficiale il manuale utente di Samsung Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo e Samsung Experience 9.0, anche in italiano. Si tratta di un ulteriore segno dell'avvicinarsi dell'aggiornamento.

Esclusione a sorpresa del Samsung Galaxy S9 dal programma beta di Android P : ecco perché : Si sta parlando moltissimo in ambito smartphone di Android P in queste ore, considerando l'elevata mole di voci e di notizie che si è venuta a creare attorno all'aggiornamento dopo l'evento di ieri, con alcune precisazioni da fare anche a proposito di un top di gamma come il Samsung Galaxy S9. Andiamo con ordine, perché in queste ore è spuntato un elenco preliminare di device destinati a toccare con mano la beta del sistema operativo a ...

Samsung Galaxy A8 (2018) si prepara a ricevere Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy A8 riceve oggi una certificazione Wi-Fi con a bordo Android 8.0 Oreo che ci assicura che l'aggiornamento a questa versione è vicino.

Primo scontro tra OnePlus 6 e Samsung Galaxy S9 con Oreo 8.1 : chi vince? : Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del tanto atteso OnePlus 6, top di gamma Android che verrà svelato la prossima settimana a Londra nel tentativo di dare una risposta agli altri device che stanno facendo la differenza sul mercato in questo 2018. Tra questi c'è ovviamente il Samsung Galaxy S9, al punto che già oggi 9 maggio è possibile proporvi un confronto a distanza tra i due dal punto di vista delle prestazioni. Tutto merito di ...

I Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 svelati da alcune immagini : Tra gli smartphone che Samsung si appresta a lanciare sul mercato vi sono anche i Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6. Scopriamo insieme le loro presunte feature