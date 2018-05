Samantha Cristoforetti ha incontrato gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca FOTO

Buon compleanno Mario Calvo Platero - Samantha Cristoforetti - Giacomo Poretti… : Buon compleanno Mario Calvo Platero, Samantha Cristoforetti, Giacomo Poretti… …Francis Lai, Nino Benvenuti, Neri Parenti, Duane Eddy, Giorgio Moroder, Claudine Auger, Bobby Rydell, Vincenzo Montefusco, Giulio di Donato, Carlos Bianchi, Barbara Boncompagni, Giorgia, Vito Crimi, Piotta, Gianluca Rizzo, Nicola Bianchi… Oggi 26 aprile compiono gli anni: Lamberto Pignotti, poeta; Roberto Gandini, storico; Mario Pieri, ex calciatore; Francis Lai, ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti a Cremona per “Cielo senza Barriere” 2018 : L’astronauta ESA Samantha Cristoforetti, capitano pilota dell’Aeronautica militare, protagonista della missione Futura dell’Asi, sabato 12 maggio 2018, dalle 14 alle 15 sarà all’aeroporto Migliaro di Cremona, ospite di Cielo senza Barriere, iniziativa che si propone di regalare un’esperienza di volo alle persone con disabilità, organizzata dall’Aero club di Cremona, in collaborazione con l’associazione ...

Samantha Cristoforetti abbandona Facebook : 'Mi sento a disagio ad attirare utenti su questa piattaforma' : Stavolta le scuse di Zuckerberg non sono bastate. Evidentemente deve averla fatta parecchio grossa visto che anche Samantha Cristoforetti, l'astronautra dell'Esa, ha deciso di prendersi una pausa da ...

Roma - al Museo Maxxi Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi : Roma , askanews, - Una coppia da record "spaziale" al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma: Samantha Cristoforetti, astronauta Esa e capitano pilota dell'Aeronautica Militare, ...

Samantha Cristoforetti e Amalia Ercole Finzi al Maxxi - confronto sullo Spazio alla mostra Gravity : Un compendio di competenze che riassumono la carriera di una delle massime esperte al mondo di ingegneria aerospaziale, consulente di Asi, Esa e Nasa e attualmente proiettata nella progettazione di ...

Samantha Cristoforetti : la donna dello spazio protagonista di un documentario su Sky Arte HD : Samantha Cristoforetti è la protagonista del documentario AstroSamantha, in onda venerdì 30 marzo su Sky Arte HD. Accompagnato dalla voce narrante di Giancarlo Giannini, il pubblico scoprirà gli ultimi tre anni di vita dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e pilota dell’Aeronautica Militare. Tra le donne europee Samantha detiene il primato di giorni consecutivi di permanenza nello spazio, durante la seconda missione di più lunga durata ...

L'astronauta Samantha Cristoforetti a Oderzo : I ragazzi, e quanti interverranno, potranno incontrare questi protagonisti della scienza e della tecnologia di frontiera, conoscere il loro contributo alla ricerca italiana nella fisica e nell'...

Perugia : tanti giovani - in Aula Magna - per Samantha Cristoforetti e Roberto Battiston ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/... : La prolusione è stata tenuta dal professore Francesco Federico Mancini e ha avuto per tema tema "I cieli dell'arte: dall'antichità agli albori della nuova scienza". E' stato poi il professor ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti agli studenti : “Più che il traguardo e l’obiettivo - è il percorso che è importante” : L’astronauta italiana Esa Samantha Cristoforetti, protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata presente oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Perugia: “Ho realizzato un sogno che è quasi impossibile ma per una questione di numeri, non per altro. Più che il traguardo e l’obiettivo è il percorso che è importante“, ha dichiarato la ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : le scuole devono “alzare il livello di alfabetizzazione scientifica” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, in riferimento alla divulgazione scientifica ha dichiarato: “Qualsiasi contenuto scientifico a livello concettuale si può comprendere, ma ci vuole quel minimo di alfabetizzazione scientifica che permetta alle persone di sentirsi in grado di comprendere. Credo che serva uno sforzo in questo da parte delle ...