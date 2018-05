Salvini-Di Maio | vertice alla Camera

Di Maio vede Salvini : "Se falliamo si torna al voto" : Con Matteo Salvini "portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto ". Così ...

Nuovo incontro Di Maio Salvini. Il leader M5S : "Ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'interessi" : Nuovo faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio. "Sono per chiudere il prima possibile: tra poco mi vedo con Di Maio. Parlo dopo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...", ha ...

Marco Travaglio : "La grande lezione di "Loro 2" per Di Maio e Salvini : Mai pensare di essere più furbi di Silvio" : "Se Di Maio e Salvini avanza un po' di tempo nelle trattative di governo, si (e ci) farebbero un gran regalo andando a vedere Loro 2 di Paolo Sorrentino". L'editoriale di Marco Travaglio invita tutti ad andare al Cinema ma, in particolare, i due leader politici. E dovrebbero farlo con carta e penna per prendere appunti. Il monito numero uno è semplice: mai pensare di essere più furbi di lui.Bastano tre dialoghi a giustificare il ...

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza anche su flat tax e conflitto d’interessi” : Faccia a faccia, di nuovo, per “chiudere il prima possibile”. Perché ci sono “ampie convergenze su flat tax e conflitto d’interessi“. Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a incontrarsi. “Sono per chiudere il prima possibile”, dice il leader della Lega. Mentre il pentastellato, prima di entrare a Montecitorio per riaprire il tavolo avviato giovedì, dice che l’obiettivo è “portare avanti ...

Matteo Renzi - il bue che dà del cornuto all'asino : 'Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini rispettino le loro promesse' : La reazione di Matteo Renzi al governo Lega-M5s piove su Facebook. ' Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un ...

'Premier terzo' - spunta il nome di Massolo. Di Maio a Salvini : 'Noi due ministri' : Presidente di Fincantieri, dal 2017 è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Un curriculum di assoluta garanzia per il Capo dello Stato, Bruxelles e le cancellerie mondiali. ...

Governo - Travaglio : “Salvini e Di Maio? Non si credano più furbi di Berlusconi. Si guardino il film di Sorrentino” : “Berlusconi? Con lui è impossibile rinnovare l’Italia ed è impossibile intaccare quegli interessi criminali, lobbistici, corporativi che hanno sempre trovato protezione sotto le ali di Berlusconi e di un pezzo del Pd“. Sono le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “La Lega e il M5S sono i due partiti più estranei a un certo mondo di lobby” – continua ...

