Salvini-Di Maio | vertice alla Camera Ipotesi Massolo premier

Toto-governo - duello tra Di Maio e Salvini : come premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista

Di Maio- Salvini - si riparte : oggi incontro per definire premier e squadra di governo : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo .

Nuovo incontro Di Maio Salvini . Il leader M5S : "Ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'interessi" : Nuovo faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio . "Sono per chiudere il prima possibile: tra poco mi vedo con Di Maio . Parlo dopo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...", ha ...

Marco Travaglio : "La grande lezione di "Loro 2" per Di Maio e Salvini : Mai pensare di essere più furbi di Silvio" : "Se Di Maio e Salvini avanza un po' di tempo nelle trattative di governo, si (e ci) farebbero un gran regalo andando a vedere Loro 2 di Paolo Sorrentino". L'editoriale di Marco Travaglio invita tutti ad andare al Cinema ma, in particolare, i due leader politici. E dovrebbero farlo con carta e penna per prendere appunti. Il monito numero uno è semplice: mai pensare di essere più furbi di lui.Bastano tre dialoghi a giustificare il ...