Salvini-Di Maio | domani vertice a Milano «Convergenza sul programma Nessuna forzatura

Salvini e Di Maio già litigano sull'Ilva. "Posizioni da conciliare" su come risolvere la crisi industriale : Tra i temi al centro delle trattative tra Lega e M5S nei palazzi romani c'è una grande incognita: l'Ilva di Taranto. Tecnici e parlamentari al lavoro sul contratto di governo non hanno lesinato annunci roboanti su Flat tax e reddito di cittadinanza, ma sembra abbiano inizialmente sottovalutato la prima grossa grana che arriverà sui tavoli di Palazzo Chigi e del Mise appena il nuovo governo avrà ottenuto la fiducia delle due ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : 'Vertice positivo - convergenze" - : Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo tra M5s e Lega. Domani, sabato 12 maggio, in programma un ...