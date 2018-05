Salvini-Di Maio | domani incontro a Milano per chiudere l accordo di governo Ma l intesa

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : 'Vogliono mettere la patrimoniale' : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini nel corso della sua ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Berlusconi : “Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale” : Silvio Berlusconi, combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo: «Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale», dice ai cronisti mentre visita la mostra mercato dell’antiquariato a Milano (dove ha comprato un disegno di Chagall). Però ammorbidisce ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : spero non vadano avanti | : Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo M5s-Lega. "Ancora non si parla di nomi", spiega il capo ...

Governo - Berlusconi : “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti perché mettono la patrimoniale” : Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo Governo introduca una tassa patrimoniale. Silvio Berlusconi confessa i suoi timori. E a quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini torna a commentare l’attuale situazione politica mentre visitava la ...

I Btp non temono Di Maio-Salvini Aste boom e rendimenti stabili Sta per finire il Qe? Niente panico : In attesa del probabile varo di un governo Lega-M5S in molti guardano all’andamento degli acquisti di titoli di stato italiani da parte della Bce, paventando un allargamento significativo dello spread Btp-Bund una volta che saranno terminati, a settembre o pochi mesi dopo. A ben vedere però lo spread non è mai dipeso solo dagli acquisti voluti da Draghi, bensì ad altri fattori come il rischio paese percepito, il ...

Incontro Di Maio-Salvini - Berlusconi : «Speriamo che non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista vede anche Giorgia Meloni. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...