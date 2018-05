Salvini | con Di Maio nuovo incontro sul programma

Salvini e Di Maio studiano il contratto : 'l'impegno è fare il prima possibile' : Oggi nuovo incontro per parlare di programma e ministri. La sfida è trovare un premier terzo, gradito al presidente Mattarella che ha già avvertito: 'no a spinte anti europee' -

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Salvini-Di Maio : «Forte convergenza sul programma». Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del governo M5S-Lega. Dopo l'intesa sul programma, dai migranti alla flat tax alla Fornero, resta da definire il nodo premiership. Lega e M5S frenano invece...

Pensioni. Elsa Fornero : “Pronta a dialogare con Di Maio e Salvini” : Elsa Fornero è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Sul Governo cui Di Maio e Salvini stanno dando vita: “Di Maio e Salvini discutono dell’abrogazione della mia legge? Spero che ne discutano avendo attorno persone competenti, visto che loro non hanno le competenze per ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Salvini allo stadio con il giubbetto Casapound : polemiche : Non è passato inosservato il giacchetto indossato l'altra sera da Matteo Salvini all' Olimpico , durante la finale di Coppa Italia. giubbetto blu con ilmarchio bianco ' Pivert '. Non un brand ...

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

