Salvini | «Chiudere il prima possibile»

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Salvini : «Vedo Di Maio - spero di chiudere intesa per governo». Renzi : «Promesse folli - ora le realizzino» : Il leader della Lega annuncia un vertice decisivo con il M5S. L’ex leader del Pd attacca l’intesa: «Una sola aliquota al 15% (flat tax) e 1.680 netti al mese alle famiglie senza lavoro? Tra promettere sui social e nelle piazze e governare cambia tutto»

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza anche su flat tax e conflitto d’interessi” : Faccia a faccia, di nuovo, per “chiudere il prima possibile”. Perché ci sono “ampie convergenze su flat tax e conflitto d’interessi“. Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a incontrarsi. “Sono per chiudere il prima possibile”, dice il leader della Lega. Mentre il pentastellato, prima di entrare a Montecitorio per riaprire il tavolo avviato giovedì, dice che l’obiettivo è “portare avanti ...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : M5S : «Significativi passi avanti» Lega : «Chiudere in 3 giorni o si vota» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - incontro Salvini-Di Maio : «Mattarella ci dia 24 ore per chiudere» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto

Governo - incontro Salvini-Di Maio : «Mattarella ci dia 24 ore per chiudere l'accordo» : Nel frattempo il capo dello Stato, intervenendo alla cerimonia per il Giorno della memoria, ha fatto un indiretto riferimento alla situazione politica. Battendo il terrorismo, ha ricordato il capo ...

Governo - Di Maio attacca Salvini e minaccia : 'Pronto a chiudere' : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il il 22 si vince il Governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...