Salute | utilizzato per la prima volta in Italia il giubbotto del cuore che diagnostica le

(Di venerdì 11 maggio 2018) Indossare unhi-tech, dotato di 252 sensori elettrocardiografici e capire con un solo battito in quale punto originano le aritmie cardiache. Questa è la sepocale introdotta a Maria Cecilia Hospital, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research, grazie al nuovo sistema di mappatura CardioInsight™, dispositivoper lainpresso la struttura di Cotignola. A mettere in pratica la procedura, l’équipe del dottor Saverio Iacopino, coordinatore di Aritmologia ed Elettrofisiologia di GVM Care & Research. CardioInsight™ è l’innovativo sistema di mappatura dei disturbi del ritmo cardiaco che permette in maniera totalmente non invasiva di effettuare una diagnosi, senza l’introduzione di cateteri all’interno di atri e ventricoli, quindi adatto a tutti e ad ogni età. Una tecnologia d’eccellenza che va a pieno beneficio del ...