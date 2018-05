Salute | italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la Salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...

Salute - boom di virus per colpa del meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...

Salute : disturbi alimentari per 3 milioni di italiani - il 96% sono donne : In Italia si stima che siano piu’ di 3 milioni le persone affette da disturbi dell’alimentazione di cui il 95,9% sono donne e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulla Salute delle donne. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questi disturbi sono associati a ...

Salute - il 40% degli italiani non va dall’oculista : nasce l’Osservatorio Vista : Ben 4 italiani su 10 non si reca regolarmente dall’oculista. Anzi, secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78 per cento della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a quando si presentano i primi sintomi di qualcosa che non va. Ma a quel punto il danno e’ gia’ fatto mentre per evitare che la Salute degli occhi degeneri e ...

Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna "Cuoriamoci" Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Salute : l’80% degli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo” : “Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre ...

Salute - primavera : troppa luce e poco sonno - in crisi il 74% degli italiani : Sebbene la primavera porti con sé l’aumento delle temperature e belle giornate di sole, capita che si avvertano fiacchezza e sonnolenza, come anche improvvisi malumori. Da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione europea per il disturbo di attacchi di panico) per l’AdnKronos Salute sull”effetto primavera’, è emerso che il 74% non si sente in equilibrio a livello fisico e mentale; il 69% ha modificato solo ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di Salute dell’ex sex symbol che negli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Salute : gengivite per 23 milioni di italiani - 4 su 10 rischiano il sorriso : Arrossamento, gonfiore, bruciore e sanguinamento minacciano il sorriso e la Salute di un esercito di italiani. La bocca è un ‘tallone d’Achille‘ per 8 su 10 e ben 23 milioni soffrono di gengivite, spesso senza rendersene conto. Solo il 57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di amici, parenti o al ‘dottor Google‘. Ma se trascurata, questa condizione può diventare la prima tappa di una rotta ...

Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un'altra Regione

Salute - boom di app dalla medicina al fitness : scelte dal 70% degli italiani : Il 70% dei consumatori ha utilizzato almeno un’app per la Salute nell’ultimo anno, e le app per il fitness sono le più utilizzate, soprattutto tra gli uomini, mentre quelle per il benessere sono le più installate, anche a pagamento: lo rileva uno studio dell’Adoc condotto tra i consumatori italiani maggiorenni nell’ultimo anno. In base ai risultati raccolti dall’associazione dei consumatori, il 69,1% degli italiani ...

Salute : il sesso “debole” oggi è lui - 10 milioni di italiani con malattie maschili : Ingrossamento della prostata, con 3 milioni di italiani colpiti, disfunzione erettile, con altri 3 milioni, eiaculazione precoce (4 milioni), calcolosi (2 milioni), tumori (1,2 milioni), malattie infettive e infiammatorie (1 milione). Una somma che si avvicina ai 13 milioni di uomini con un problema di Salute maschile, il cui totale è mitigato solo dal fatto che alcune di queste patologie sono concomitanti, e fanno abbassare il numero a 10 ...

Salute : bioclimatologo - col “clima pazzo” disturbi per 3 italiani su 10 : Freddo inteso seguito da giornate quasi primaverili e cambiamenti meteorologici improvvisi. Il ‘clima pazzo‘ di questi giorni influisce anche sul benessere e sull’umore di molti italiani, i cosiddetti meteoropatici. Non ci sono dati precisi sul numero delle persone afflitte da ‘mal di tempo’ ma “studi preliminari condotti nel recente passato parlano di una cifra oscillante tra il 20 ed il 30% degli ...