Salute e corretta informazione | al via la campagna “L’uso corretto degli integratori”

Salute e corretta alimentazione : torna il Sementi Festival - in programma nel centro storico di Corinaldo : Quali linee guida seguire per una corretta alimentazione e per mantenersi in Salute più a lungo? Come selezionare i prodotti che il mercato ci propone? Come integrare cultura e agricoltura, “saperi tradizionali” e scienza, arte e rispetto per l’ambiente? Di questo e tanto altro si parlerà nell’ambito della seconda edizione di Sementi Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio per le vie del centro storico di Corinaldo, in provincia di ...