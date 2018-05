Salute | come i denti | anche gli impianti dentali si ammalano

Salute & Tecnologia : pronta la mano che piega le dita come quella naturale : E’ stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Parlamentino Inail di via IV Novembre, la nuova mano protesica di derivazione robotica sviluppata dal Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto italiano di Tecnologia (IIT). All’evento hanno preso parte il presidente e il direttore generale ...

Giro d’Italia 2018 - come sta Chris Froome dopo la caduta? Le condizioni di Salute. Inizio in salita : cronometro complicata : Il Giro d’Italia 2018 di Chris Froome è iniziato in salita. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro individuale, in programma oggi a Gerusalemme: dopo circa quattro chilometri dal via, il capitano del Team Sky ha preso male una curva a destra ed è scivolato a terra procurandosi delle contusioni e abrasioni sul fianco destro. Non sembrerebbe nulla di grave ma non è certo il miglior modo per incominciare la corsa ...

Cioccolato nella dieta come antistress sul lavoro : fa bene alla Salute : Il Cioccolato nella dieta è un ottimo alleato del benessere fisico e della salute mentale ma anche un rimedio antistress sul lavoro. Lo studio.

Gli interferenti endocrini danneggiano la Salute : cosa sono e come difendersi : Siamo circondati da agenti esterni che potrebbero interferire con le funzionalità del nostro organismo, ma spesso questi vengono trascurati, soffermandoci solo su ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi. Dove si trovano gli...

Cani - gatti e… primavera : come vivere in sicurezza la bella stagione? La processionaria minaccia la Salute degli amici a quattro zampe : L’amore per gli animali da compagnia in Italia cresce inarrestabile. Secondo il recente Rapporto curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e da Zoomark International, si stima siano almeno 60 milioni i pet nel nostro Paese entrati a far parte dei nuclei familiari (200 milioni in Europa), con un business che sfiora i 2 miliardi di euro solo per l’alimentazione. Un ...

Salute - il 'mix letale' che ti accorcia drasticamente la vita : come evitare una morte prematura : Che fumare, bere alcool e non fare esercizio fisico siano dannosi per la Salute non è una novità, ma ciò che non si sapeva è che queste abitudini associate aumentino in modo esponenziale le ...

Salute : la camminata veloce è come un farmaco per i cardiopatici : Meno ricoveri per i cardiopatici che riescono a camminare velocemente, e anche la permanenza in ospedale appare ridotta rispetto a chi si muove più lentamente: è il risultato emerso da una ricerca condotta da Carlotta Merlo e i suoi colleghi dell’Università di Ferrara, presentata a Lubiana a ‘EuroPrevent 2018′, congresso dell’European Society of Cardioloy (Esc), e pubblicata sull”European Journal of Preventive ...

Salute - studio Usa : la dipendenza dagli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come gli oppiacei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...

Tiroide : ecco come mantenerla in Salute : La Tiroide, piccolo organo a base di farfalla situato alla base del collo, è preziosissima per il nostro organismo, controllandone numerose funzioni chiave. Da essa dipendono, ad esempio, te mperatura e peso corporeo, appetito ed umore, stanchezza, pigrizia e sonno, battito cardiaco, funzionamento intestinale e persino il metabolismo del calcio.Tutte queste funzioni della Tiroide sono mediate da ormoni, veri e propri messaggeri chimici prodotti ...

Protesi dentarie fasulle : grave rischio per la Salute - come tutelarsi : La salute dei denti è di fondamentale importanza per tutti: se non si cura bene l'igiene si possono diffondere delle infezioni dentarie medio-gravi. I dentisti consigliano dunque di effettuare una visita almeno un paio di volte durante il corso dell'anno. Dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIO arriva però un'allerta riguardo a dei prodotti odontoiatrici fasulli o costituiti da sostanze tossiche. Entrando nel dettaglio, si parla ...

Come riciclare gli avanzi senza rischi per la Salute : L'arte degli avanzi in cucina è apprezzata in tutto il mondo, eppure il riciclo degli alimenti può rappresentare un rischio grave per la salute . Se non riscaldati e preparati correttamente, gli avanzi possono causare un' intossicazione alimentare ...

Salute : ecco come gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino : Gli imballaggi alimentari potrebbero influenzare negativamente il modo in cui opera l’apparato digerente, secondo una nuova ricerca della Binghamton University. Gretchen Mahler, professoressa associata di bioingegneria, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le nanoparticelle di ossido di zinco, in dosi rilevanti rispetto a quello che si potrebbe mangiare normalmente in un pasto o in un giorno, possono cambiare il modo in cui l’intestino assorbe i ...