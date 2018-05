ilfriuli

: (FOTO NOTIZIA) Salta un tombino: allagata parte di viale Europa Unita - diariodiudine : (FOTO NOTIZIA) Salta un tombino: allagata parte di viale Europa Unita - IlFriuli : #Udine: #salta un #tombino: #allagamento in viale Europa Unita. Circolazione in tilt all’incrocio con via De Rubeis - QCanavese : RIVAROLO - Salta un tombino, danni ad un'auto in via Ivrea -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Traffico in tilt nella zona della stazione ferroviaria di Udine . Unto, all'incrocio trae via de Rubeis , provocando una copiosa fuoriuscita di acqua, che ha ...