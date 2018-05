Salone del libro 2018 | i segreti del successo torinese

Massimo Bray : «Il Salone del Libro di Torino ha maturato intelligenze e competenze uniche» : Mettiamo al centro il futuro. Dei nostri sogni, delle nostre speranze, del nostro impegno. Questo è l’invito che proviene dal Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2018. Su questo tasto hanno battuto il tasto gli interventi che hanno animato la conferenza di apertura, che ha visto la partecipazione della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Camera Roberto Fico, del Ministro dei beni e ...

Il Politecnico al 31° Salone Internazionale del Libro : Attenzione particolare sarà inoltre dedicata ai più piccoli , con attività dedicate per avvicinarli al mondo della tecnologia e della scienza: - ''Geometrie tangibili nell'arte'' propone una lettura ...

Collezione Piloni al Salone del libro di Torino : Domenica, nell'ambito del focus "Anime arabe", Patrizia Manduchi ed Alessandra Marchi parlano di Gramsci nel mondo arabo CAGLIARI - Sarà presentato al 31esimo Salone internazionale del libro di ...

Guida al Salone del libro di Torino : ... i confini ci proteggono o ci impediscono di cooperare? In realtà, per questo tema, abbiamo selezionato due eventi che rispondono più ad un'esigenza interiore e che guardano al mondo in senso lato, ...

Salone del Libro : il taglio del nastro con Fico e Casellati. FOTO : Salone del Libro: il taglio del nastro con Fico e Casellati. FOTO La fiera di Torino, alla quale parteciperanno importanti personalità del mondo editoriale, ha registrato lunghe code e alta affluenza al Lingotto. All'inaugurazione sono intervenuti i presidenti di Camera e Senato e il Ministro dei beni ...

Con l’INFN un “SalTo” al giorno al Salone del Libro di Torino : Da oggi, 10 maggio, fino a lunedì prossimo 14 maggio, l’INFN sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con uno stand nel padiglione 2, e con una campagna social in cui ogni giorno i ricercatori dell’INFN racconteranno un #SalTo18 compiuto nella conoscenza dell’universo o dall’innovazione tecnologica grazie alle ricerche in fisica delle particelle. Nello stand G129 i visitatori del Salone del Libro potranno far domande sulle onde ...

Torino - al via il 31° Salone del Libro : 12.04 Inaugurata a Torino la 31ma edizione del Salone del Libro, con i presidenti del Senato e della Camera, Casellati e Fico. Presente anche il ministro dei Beni Culturali Franceschini, tutti accolti dalla sindaca Appendino. Il primo evento della manifestazione, che proseguirà fino al 14 maggio, è la lectio magistralis dello scrittore Javier Cercas: "L'Europa e l'eroismo della ragione". L'Associazione italiana editori rileva che nei primi 4 ...

Salone Internazionale del Libro di Torino - al via la trentunesima edizione : Fino a lunedì 14 maggio al Lingotto di Torino la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Da Javier Marias a Eduard Limonov, la letteratura Internazionale e del Belpaese si incontra qui. Oltre 13 mila metri quadrati di esposizione, 30mila studenti prenotati: è l'edizione dei record.Continua a leggere

10 appuntamenti da non perdere al Salone del libro di Torino : Luoghi, distribuiti per tutta la città di Torino, dove tra presentazioni di libri, reading, tavole rotonde, spettacoli, confronti, possano emergere chiaramente quegli elementi capaci di raccontare il ...

Salone del libro torino cosa sapere appuntamenti : Come sarà il mondo che ci aspetta? La 31esima edizione del salone Internazionale del libro di Torino, dal 10 al 14 maggio, parte con una domanda sul nostro futuro in un‘epoca di grande instabilità. Una domanda che rievoca, dopo cinquant’anni, i desideri sessantottini di cambiamento ma anche un maggiore desiderio di conoscenza di ciò che, oggi, ci circonda e ci influenza. Nell’idea del ...