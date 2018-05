Salerno | insulti e schiaffi a bimbi asilo | sospesa insegnante

Salerno - schiaffi e insulti ai bambini : maestra asilo sospesa/ Scuola Giffoni Valle Piana : “cretini e zozzoni” : Salerno , schiaffi e insulti ai bambini della Scuola di Giffoni Valle Piana : maestra d' asilo sospesa per un anno, in classe li apostrofava "zozzoni, asini e cretini"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:18:00 GMT)

Insulti e minacce a dipendenti - prefetto di Salerno sospeso per tre mesi : Offese, anche a sfondo sessista, con toni umilianti e discriminatori. Fino alle minacce di morte. Un “clima di costante terrore e di estrema tensione” provocato dall’ex prefetto di Vercelli che ora è alla guida del Palazzo del governo di Salerno. Per questo Salvatore Malfi, sotto inchiesta per abuso d’ufficio è stato sospeso per tre mesi. “Era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo ...