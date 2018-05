Russiagate | si indaga su fondi per Inauguration Day di Trump

Russiagate - Mueller : Trump non è indagato : 5.05 Il procuratore speciale Mueller che guida l'inchiesta sul Russiagate ha riferito agli avvocati del presidente Usa Donald Trump che al momento il loro cliente non è indagato nell'inchiesta penale. Lo riferisce il Washington Post citando fonti informate. Mueller ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando ad un rapporto sull'operato di Trump in qualità di presidente nell'ambito di eventuali ipotesi di potenziale intralcio ...

Russiagate - Muller indaga affari Kushner : 2.50 Rober Mueller che indaga sulle presunte collusioni tra la campagna elettorale di Trump e il Cremlino,intende verificare se gli interessi privati all'estero dell'impero immobiliare del genero e consigliere del presidente, Kushner,abbiano influenzato le politiche della Casa Bianca. Lo sostiene la Nbc. I fari dell'ex direttore dell'Fbi sono puntati in particolare sugli incontri avuti da Kushner con rappresentanti del Qatar, della Turchia, ...

Russiagate - MULLER INDAGA SU AFFARI DI TRUMP/ Usa - Kushner - l'anello debole della sicurezza? : RUSSIAGATE, accue a Donald TRUMP: Usa, INDAGA il super procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. Declassato il genero Jared Kushner: ecco perché(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:54:00 GMT)

Russiagate - Mueller indaga sulle attività economiche di Donald Trump in Russia : Robert Mueller, procuratore speciale per il Russiagate, sta indagando sulle attività economiche coltivate da Donald Trump in Russia prima della campagna elettorale 2016, mentre il repubblicano valutava di candidarsi. Lo riferisce la Cnn, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Diversi testimoni sono stati ascoltati a proposito dei tempi della decisione del magnate sulla sua candidatura, di informazioni potenzialmente compromettenti che i ...

Russiagate - Mueller indaga sulle attività di Trump prima del 2016 : Domande sarebbero state poste in particolare sulla tempistica della decisione del magnate newyorkese di scendere in campo e sulla visita o meno di russi alla Trump Tower a New York prima del 2015