Russia | missili ipersonici sui sottomarini classe Husky

Russia - i dubbi sui missili Kinzhal mostrati per il Giorno della Vittoria : I missili ipersonici Kinzhal che ieri hanno sorvolato per la prima volta la Piazza Rossa durante la parata per il Giorno della Vittoria potrebbero essere solo dei mockup e non sistemi operativi così ...

Russia - operativi dieci MiG-31 armati con i missili ipersonici Kinzhal : dieci MiG-31 armati con il nuovo missile ipersonico antinave della Russia sono in servizio attivo. E' quanto ha confermato il vice Ministro della Difesa russo Yuri Borisov in un'intervista pubblicata ...

Israele teme che la Russia possa fornire la Siria di missili S-300 Video : #Israele dopo l'attacco dei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Francia, teme che i Siriani siano in procinto di essere forniti dai russi dei nuovi sistemi di difesa aerea S-300. L'annuncio è stato dato dal generale Sergei Rudskòi, il quale ha confermato la possibilita' che la Russia [Video], in to all'attacco della coalizione occidentale, possa prendere in seria considerazione la possibilita' di vendere alla #Siria i sistemi ...

Siria oggi ispettori Opac a Duma/ Assad “nuovo attacco missili” - smentita Usa : Russia “no prove armi chimiche” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : decine di missili colpiscono Damasco e Homs | La rabbia della Russia | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

Siria - venti di guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in Siria, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita alla Siria e alla Russia.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della ...

Siria - Trump avverte la Russia : 'Preparatevi ai missili' : Il leader russo Vladimir Putin replica scegliendo la strada della diplomazia: "La situazione nel mondo è sempre più caotica " ha detto " ma spero che il buon senso prevalga e le relazioni finiscano ...

Scontro USA-Russia - Trump annuncia i missili sulla Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

