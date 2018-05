Rugby | Challenge Cup 2018 | Cardiff-Gloucester 31-30 Vittoria gallese dopo una pazzesca

Rugby - Continental Shield 2018 : si qualificano alla prossima Challenge Cup i russi dell’Enisei ed i tedeschi dell’Heidelberger : La Continental Shield ha assegnato quest’oggi i due posti per la Challenge Cup 2018-2019 di Rugby: a partecipare il prossimo anno al secondo torneo Continentale per squadre di club saranno i russi dell’Enisei, che già in questa stagione hanno partecipato alla manifestazione, ed i tedeschi dell’Heidelberger, che hanno vinto le eliminatorie tra dieci pretendenti. Le due squadre si sfideranno in finale l’11 maggio allo ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : definite le finaliste. Gloucester a valanga - Cardiff di misura : La Challenge Cup di Rugby ha definito le sue finaliste: a contendersi il secondo trofeo continentale per squadre di club saranno gli inglesi del Gloucester ed i gallesi del Cardiff. L’atto finale si giocherà in campo neutro, allo stadio San Mames di Bilbao, in Spagna, l’11 maggio alle ore 21.00. Nel derby tutto inglese tra Gloucester e Newcastle, a prevalere sono stati i padroni di casa con un netto 33-12. L’equilibrio è durato ...