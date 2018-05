Romina Power | Mia figlia Ylenia? Ci penso spesso | l' ho sognata

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni : è nato il figlio di Cristel : In apertura della finalissima di The Voice il coach Al Bano ci tiene a dare una bella notizia: la figlia Cristel Carrisi ha partorito e quindi lui e Romina Power sono diventati per la prima volta nonni. Queste le sue parole “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece”. Al Bano nonno magico Nel corso di una intervista rilasciata qualche settimana fa alla ...

Romina Power : "Al Bano? Il nostro legame è indissolubile" : Lunedì 14 maggio in seconda serata torna su Canale 5 L'Intervista di Maurizio Costanzo e come primo ospite ci sarà Romina Power che naturalmente parlerà della sua storia con Al Bano Carrisi. 'Al Bano ...

Romina Power - la rivelazione : «Io e Al Bano non abbiamo mai divorziato» : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canae 5Mediaset, l'appuntamento è con Maurizio Costanzo a 'L'intervista'. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e la bellissima ...

Romina Power ospite a L'Intervista : nuove dichiarazioni su Albano Carrisi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi si interesseranno alla storia d'amore infinita tra Albano Carrisi e Romina Power [Video]. Proprio quest'ultima sara' la prima ospite de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che tornera' lunedì 14 maggio su Canale 5. La Power da Maurizio Costanzo: nuove dichiarazioni su Albano La telenovela con protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si ...

Romina Power a l'Intervista : «Io e Al Bano non abbiamo mai divorziato» : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canae 5Mediaset, l'appuntamento è con Maurizio Costanzo a 'l'Intervista'. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e la bellissima ...

Romina Power ospite a L'Intervista : nuove dichiarazioni su Albano Carrisi : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno alla storia d'amore infinita tra Albano Carrisi e Romina Power. Proprio quest'ultima sarà la prima ospite de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che tornerà lunedì 14 maggio su Canale 5. La Power da Maurizio Costanzo: nuove dichiarazioni su Albano La telenovela con protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si arricchisce ...

Romina Power da Costanzo : “Con Al Bano c’è un legame che…” : Costanzo intervista Romina Power e fa una rivelazione choc su Al Bano Lunedì prossimo tornerà in seconda serata su canale 5 la trasmissione L’Intervista. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà sempre il popolare giornalista Maurizio Costanzo, che per l’occasione intervisterà nientepopodimeno che Romina Power. Il programma è già stato registrato in questi giorni, e proprio poco fa il blog DavideMaggio.it ha riportato le prime ...

Romina Power a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento da non perdere è quello con Maurizio Costanzo e la nuova edizione de “L’Intervista”. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e la bellissima e amatissima Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Un incontro sincero e intimo dove Romina non si tira mai indietro neanche di fronte ai filmati e ...

Romina Power ospite a L’Intervista di Costanzo : ecco quando : L’Intervista: Romina Power ospite della prima puntata Ufficialmente rivelato il nome del primo ospite della nuova edizione de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Stavolta il giornalista chiacchiera con Romina Power. La cantante, in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica per il presunto ritorno di fiamma con Albano, è di fatto il nuovo “colpaccio” messo a segno […] L'articolo Romina Power ospite a ...

Romina Power ospite de "L'Intervista" di Maurizio Costanzo : Dopo Al Bano tocca a Romina Power. La cantante americana sarà ospite della prima puntata del nuovo ciclo de "L'Intervista" condotta da Maurizio Costanzo, in onda lunedì 14 maggio 2018. A precederla lo scorso...

Romina Power a Maurizio Costanzo : ‘Con Al Bano legame indissolubile - non smetterà mai’ : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento è con Maurizio Costanzo a L’intervista. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Un incontro sincero e intimo dove Romina non si tira mai indietro neanche di fronte ai filmati e alle domande su sua figlia Ylenia. Ma soprattutto il giornalista coglie ...

Romina Power : "Al Bano? Legame indissolubile" : Maurizio Costanzo torna al timone de "L’intervista", lunedì 14 maggio, in seconda serata, su Canale 5. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian.prosegui la letturaRomina Power: "Al Bano? Legame indissolubile" pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 16:28.

Romina Power a L’Intervista : «Sono sposata con Albano. Tra noi un legame indissolubile» : Romina Power e Maurizio Costanzo L’Intervista riparte da Romina Power. Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo sarà faccia a faccia con Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Le immagini che accompagnano L’Intervista mostrano la sua bellezza esteriore e interiore: dalla sfavillante carriera costellata di successi al matrimonio da favola, dall’amore ...

L’Intervista di Maurizio Costanzo - ospite Romina Power : Annunciato il primo ospite del nuovo ciclo de L’Intervista di Maurizio Costanzo: ospite speciale sarà Romina Power, l’ex moglie di Al Bano L’Intervista di Maurizio Costanzo torna in seconda serata con una prima puntata che si preannuncia imperdibile. Pronta a raccontarsi nel salotto televisivo sarà Romina Power, l’attrice e cantante americana amatissima in Italia. L’Intervista, Maurizio Costanzo ospita Romina ...