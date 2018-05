Roma Santa Cecilia stagione 2018-2019 | una lunga tournée in Asia

Elena Santarelli : 'Bello tornare a Roma'. E pubblica un video di cassonetti stracolmi di rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...

Roma : Santa Bibiana mutilata - il capolavoro di Bernini perde un dito [GALLERY] : La Santa Bibiana del Bernini ha perso un dito: il danno è stato scoperto dopo il ritorno nella sua collocazione originaria, nella chiesa di Santa Bibiana a Roma, in seguito a un trasferimento alla Galleria Borghese dove è rimasta fino al 4 febbraio scorso per un’esposizione. Ad accorgersi del danno è stato il professor Giovan Battista Fidanza, ordinario di storia dell’arte moderna all’Università di Roma Tor ...

Roma. Al Santa Cecilia si esibisce Sabine Devieilhe : Il soprano francese Sabine Devieilhe debutta per la Stagione Sinfonica di Santa Cecilia giovedì 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica

Roma. Furto nella Chiesa Santa Maria in Vallicella : denunciato restauratore : Brillante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. I militari

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

DIRETTA / Vicenza-Santarcangelo (risultato finale 1-2) : colpo salvezza per i Romagnoli! : DIRETTA Vicenza-Santarcangelo: risultato finale 1-2. Grande vittoria esterna per i romagnoli, che arriva in rimonta: la salvezza nel girone B della Serie C è adesso molto più vicina(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Romano vs Santanchè : “M5s? Imbarazzati e incoerenti. Fico versa quota a Casaleggio”. “Il Pd parla di coerenza?” : Polemica a Omnibus (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il deputato Pd, Andrea Romano. Quest’ultimo si dichiara sicuro di un governo Lega-M5s: “C’è una spinta naturale a questo patto, al di là degli imbarazzi molto accentuati di esponenti M5s nei confronti della nomina della Casellati a presidente del Senato. C’è anche il problema dell’incoerenza che è evidente. Lega e M5s ...

Vaccini - Burioni : decisione sacrosanta in Emilia-Romagna - giusto l’obbligo per i medici : “La regione Emilia-Romagna prende una decisione sacrosanta: in alcuni reparti ospedalieri (tra i quali neonatologia, oncologia, il centro trapianti, pediatria) potranno lavorare solo operatori sanitari immuni o vaccinati per morbillo, parotite, rosolia e varicella“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, medico in prima linea nella battaglia pro-Vaccini. “Devo ammettere che una simile legge mi mette profondo disagio ...